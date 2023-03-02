أوروبا التي لا نعرفها.. دراسة تكشف مفاجآت عن سكان "القارة العجوز"

لم تكن أوروبا جنة براقة خلال العصر الجليدي، إذ غطت الألواح الجليدية مساحات شاسعة من القارة لتجعل رقعات فسيحة منها غير صالحة لسكن البشر، لكن جنسنا نحن البشر، المهاجر الحديث إلى أوروبا، تحمل الصقيع ولو أنه تحمله بمشقة بالغة.

وكشف باحثون، الأربعاء، عن تحليل البيانات الوراثية لصيادين رحالة عددهم 356 عاشوا في المنطقة منذ مدة تتراوح بين 35 ألف عام إلى 5 آلاف عام مضت، وهي مدة شملت أشد حقب العصر الجليدي برودة في المدة بين 25 ألف عام و19 ألف عام مضت.

ومكن هذا الباحثين من فك شيفرة الدوافع المحركة لساكني أوروبا في حقبة ما قبل التاريخ، بما في ذلك تحركات الجماعات البشرية وبعض الصفات الجسدية الرئيسة.

وأظهرت الدراسة أنه في ظل مكوث بعض السكان وبقائهم على قيد الحياة في أجزاء أدفأ نسبيًا، مثل فرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، تناقصت أعداد آخرين تدريجيًا حتى فنائهم في شبه الجزيرة الإيطالية، وقدمت الدراسة أيضًا لمحة عن أهم سمات الأوروبيين مثل البشرة الفاتحة والعيون الزرقاء.