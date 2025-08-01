إغلاق 12 مقهى في الجزائر بعد تسمم 400 شخص بحلوى "الميلفاي"

أصدرت مصالح مديرية التجارة في ولاية الجلفة الجزائرية قرارا يقضي بإغلاق 12 مقهى في بلدية البيرين لمدة شهر كامل، بعد ثبوت تعاملها مع موزّع حلوى "الميلفاي"، المتسببة بحادثة التسمم الغذائي الجماعي التي أصابت نحو 400 شخص من مختلف الفئات العمرية خلال الأيام الماضية.

يأتي هذا القرار الإداري في أعقاب تحقيق ميداني أجرته لجنة وزارية تابعة لوزارة التجارة الداخلية وترقية الصادرات، شمل زيارات تفقدية للمؤسسات الصحية التي استقبلت المصابين، إلى جانب معاينة عدد من نقاط البيع المشتبه في عرضها للحلوى محل الشبهة.

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من جهته، أوضح مدير التجارة لولاية الجلفة، رشيد حجّال، في تصريحات صحفية محلية، أن القرار اتُّخذ عقب اجتماع تنسيقي موسّع ضمّ مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن تنفيذ الغلق سيتم تدريجيًا، مع إحالة ملفات أصحاب المقاهي المعنية إلى الجهات القضائية المختصة، من أجل تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على كل طرف.

وشدد حجّال على أن قرار الغلق لا يشمل جميع المقاهي دفعة واحدة، بل يقتصر فقط على تلك التي ثبت تعاملها مباشرة مع الموزّع المخالف لشروط الصحة والسلامة.

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ولفت إلى أن هذا الأخير كان ينقل الحلوى باستخدام شاحنة غير مبرّدة، على الرغم من احتواء الحلوى على مكونات سريعة التلف، خاصة في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة.

خلّفت هذه الحادثة حالة من الغضب والاستياء في الشارع الجزائري، وسط دعوات شعبية لمحاسبة جميع المتورطين وتشديد الرقابة على سلسلة توزيع وبيع المواد الغذائية، ضمانًا لصحة المواطنين وسلامتهم.