حسن الرداد لـ"إرم نيوز": دنيا سمير غانم موهوبة ومتجددة

في لفتة تُجسد عُمق الروابط بين أفراد أسرة الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، قدم الفنان حسن الرداد، زوج الابنة الصغرى إيمي، دعمه الكامل لشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، بحضوره العرض الخاص لتجربتها السينمائية الجديدة "روكي الغلابة".

وفي تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، عبر حسن الرداد عن إعجابه بموهبة دنيا الفنية، وقدم لها التهاني متمنيًا لها أن يُحقق فيلمها نجاحا كبيرا.

موهوبة ومتجددة

وقال حسن إن دنيا فنانة موهوبة ومتجددة، تولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة احتياجات الجمهور طوال الوقت، لتقديم ما يتناسب مع متطلباتهم وأذواقهم، كما تعمل على تطوير أدائها التعبيري بشكل مستمر.

وأكد الرداد أن دنيا حريصة على تقديم أعمال فنية متنوعة تجمع بين الدراما والسينما، بما يلبي توقعات المشاهدين، مؤكدًا أن الجمهور بات يترقب منها دائمًا، أعمالًا فنية ذات جودة عالية، تعكس عُمق أفكارها المتجددة وتميزها في الأداء.

ترابط أسري

وبسؤاله عن زيادة الترابط الأسري والفني بين أفراد أسرة الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد رحيلهما؟ أجاب أن الأمر طبيعي، قائلاً: "كلما زادت الخبرات، زاد الوعي، وتكثفت المواقف الحياتية، سواء كانت حلوة أو مُرة، مما يعزز الروابط بيننا جميعًا، نحن نحترم بعضنا البعض ومتفاهمون، ومن الطبيعي أن تحدث اختلافات أحيانًا، لكنها أمر صحي وبنّاء".

تمزق في الكاحل

في سياق منفصل، كشف الرداد عن تعرضه لتمزق في أربطة الكاحل، أثناء مباراة كرة قدم ودية مع أصدقائه، ما تسبب في تورم قدمه، على حد قوله.

وأوضح أنه كان من المفترض أن يلتزم الراحة التامة وفق تعليمات الأطباء، لكنه اضطر إلى أخذ حقن وأدوية ومسكنات الألم ليتمكن من الحركة، كما بيّن أنه تلقى حقنة مسكنة قبيل الحضور والمشاركة في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة"، إلى جانب الفنانة دنيا سمير غانم وصُناع العمل.

مشروع سينمائي جديد

على صعيد مشروعاته الفنية الجديدة، تحدث الرداد عن فيلمه السينمائي المرتقب بعنوان "طه الغريب"، موضحًا أن العمل مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه، لافتًا إلى تحقيقها نجاحات كبيرة بين جمهور الشباب.

وأشار إلى أنه تعاقد رسميًا على الفيلم مع المنتج أحمد السبكي، لافتًا إلى سريان تحضيرات العمل حاليًا بشكل مُكثف بالتعاون مع المخرج عثمان أبو لبن، تمهيدًا لبدء التصوير نهاية شهر أغسطس/آب الجاري، وفق ما ذكره لنا.

سفاح التجمع

واختتم الرداد حديثه بتوضيح سبب اعتذاره عن مسلسل "سفاح التجمع"، الذي أُسندت بطولته حاليًا إلى أحمد الفيشاوي، قائلًا إن اعتذاره جاء بعد تفكير عميق وإعجاب شديد بالنص، لكنه فضل تقديم نوعيات فنية مختلفة لأسباب خاصة، مشددًا على احترامه الكبير للفنان أحمد الفيشاوي والمؤلف محمد صلاح العزب وكل صناع العمل، مشيدًا بموهبة الفيشاوي وأدائه التمثيلي البارع، مؤكدًا أنه واحد من جمهوره.