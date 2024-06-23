السعودية.. الإعلان عن وفاة 1301 شخص خلال موسم الحج

قال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، الأحد، إن عدد الوفيات بين الحجاج هذه العام بلغ 1301 حاج.

ونقل التلفزيون السعودي عن الوزير قوله "83% منهم (الوفيات) من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".

وأضاف الجلاجل، أن "منظومة الصحة قدّمت أكثر من 465 ألف خدمة علاجية تخصصية، كان نصيب غير المصرح لهم بالحج منها 141 ألف خدمة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".