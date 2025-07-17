مصرع مدرب طيران أردني إثر تحطم طائرته في ليبيا (فيديو)

أعلن رئيس نقابة المراقبين الجويين في طرابلس، نوري أبو قاسم، وفاة مدرب الطيران الأردني سامي عيد فلوات الزبيدي، إثر سقوط طائرة كان يقودها قبالة سواحل المنطقة الشرقية من ليبيا.

وأوضح أبو قاسم أن الزبيدي كان يعمل في مجال تدريب الطيران بالمنطقة الشرقية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الطائرة المنكوبة ليبية الجنسية وتُستخدم لأغراض التدريب.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُقال إنه يوثّق اللحظات الأخيرة للطيار، ويظهر فيه الزبيدي وهو يقود طائرة تدريب من طراز "سيسنا 310" خلال رحلة قصيرة، يُرجّح أنها صُوّرت قبل لحظات من التحطم.

في السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أردنية، الخميس، بخبر الوفاة، لكنها لم تُفصح حتى الآن عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث أو نتائج التحقيقات الأولية.