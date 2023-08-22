اكتشاف الزرافة الوحيدة في العالم غير المنقطة

وبدأت حديقة الحيوان في عرض الزرافة الجديدة المميزة للزوار، بينما تظل تحت رعاية والدتها. ويقول المسؤولون إنها "مزدهرة".

ووفقًا لمؤسس حديقة الحيوان توني برايت، لم يتمكن الخبراء من تفسير سبب كون صغير الزرافة بهذا اللون.

وقال برايت في بيان: "إن التغطية الدولية لزرافتنا الصغيرة غير المنقطة قد سلطت الضوء على ضرورة الحفاظ على الزرافة".

وأضاف: بغض النظر عن اللون، فإن جاذبية الزرافة الجديدة ستجعل الناس ينتبهون إلى الخطر الذي تتعرض له العديد من سلالات الزرافات.

وتابع توني: "إن المجموعات البرية تنزلق بصمت نحو الانقراض، مع فقدان 40% من أعداد الزرافات البرية خلال العقود الثلاثة الماضية فقط."

ولا تزال الزرافة الصغيرة دون اسم، وهو الأمر الذي تأمل حديقة حيوان برايتس أن يساعد الجمهور في اختياره.

لقد أتاحوا في الحديقة استطلاعًا للرأي يسمح للجمهور بالاختيار من بين أربعة أسماء مختلفة، إذ تذهب معظم الأصوات إلى اللقب الأكثر شعبية.

وتقول حديقة حيوان برايتس إن الأسماء كلها إشارة إلى اللغة السواحيلية، وهي اللغة المستخدمة في شرق أفريقيا، حيث تنتمي في الأصل الزرافات الشبكية.

الاختيارات هي "كيبيكي" وتعني فريدة من نوعها؛ "فريالي" وتعني غير عادي؛ "شاكيري" وتعني هي الأجمل؛ أو "جميلة" وتعني ذات الجمال العظيم.