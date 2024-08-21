كشفت التحقيقات الأولية عن حل لغز جريمة قتل شاب في العاصمة الأردنية عمان وسط المارة في واقعة هزت الرأي العام، وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي حيث تبين أن فتاة قامت بالوقيعة بين الجاني والضحية.

وقالت تقارير صحفية محلية إن القاتل والمجني عليه كانا صديقين منذ سنوات بعيدة، لكن الخلافات كانت كثيرا ما تدب بينهما بسبب فتاة كانت تنقل لأحدهما ما يقوله الآخر عنه بشكل سلبي.

وكانت الخلافات تُحل وديا في كل مرة، إلا المرة الأخيرة حيث اصطحب الجاني الفتاة وعددا من أصدقائه في سيارته، وسار في شارع عام بمنطقة "حدائق الحسين" حيث ترصد الضحية، ثم أطلق عليه النار، وألقاه من السيارة ولاذ بالفرار.

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ولا تزال التحقيقات مستمرة، مع استدعاء شهود وتقديم أدلة من الطب الشرعي والمختبر الجنائي.

وتم تشريح جثة الشاب الثلاثيني في مركز الطب الشرعي بالجامعة الأردنية، حيث تبين إصابته برصاصتين نافذتين أدتا إلى وفاته.

وتمكن أحد رجال المرور، الذي تصادف وجوده في موقع الجريمة، من تحديد المركبة التي استخدمها القاتل بالتعاون مع البحث الجنائي، ليتم القبض عليه لاحقًا، كما أُلْقِي القبض على الفتاة واثنين آخرين في محافظة "إربد" بعد تحديد مكانهم.

ووجّه المدعي العام تهمة القتل العمد للمتهم الرئيسي، فيما وجه تهمة التدخل بالقتل العمد بالاشتراك لباقي المتهمين، بما فيهم الفتاة، وقرر حبسهم لمدة 15 يومًا قابلة للتجديد في مراكز الإصلاح والتأهيل.