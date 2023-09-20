اكتشاف شجرة في البرازيل كان يُعتقد أنها انقرضت منذ 185 عامًا‎

عُثر في مدينة شمال شرق البرازيل، على شجرة رُصدت للمرة الأخيرة قبل نحو قرنين وكان يُعتقد أنها انقرضت مُذّاك، على ما أعلنت مجموعة من العلماء الثلاثاء.

ورُصدت شجرة "إيليكس سابيفورميس" ("Ilex sapiiformis") التي يصل ارتفاعها إلى ما بين ثمانية أمتار واثني عشر مترًا، في ولاية بيرنامبوكو، من بعثة أمضت ستة أيام في المنطقة بحثاً عنها، على ما أفادت "ري: وايلد"، وهي مجموعة بيئية أطلقت هذا المشروع، ويشكل النجم ليوناردو دي كابريو أحد مؤسسيها.