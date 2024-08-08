أثار اسم خماسي لطالب ثانوية عامة مصري يدعى "محمد محمد محمد محمد محمد" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتراوحت التعليقات بين إبداء الدهشة والاستغراب وبين إطلاق سلسلة واسعة من المداعبات الساخرة، ولكن الجميع تساءل عن السبب وراء تلك الحالة الفريدة من نوعها.

وتداول نشطاء بطاقة نتيجة الطالب التي تحتوي على بياناته الشخصية، ومنها اسمه الخماسي "غير المألوف" وتبين أنه يتبع مدرسة "الشهيد عبد المنعم رياض العسكرية " بمحافظة قنا، جنوبي مصر، وحاصل على مجموع 70%.

وفي أول تعليق للطالب على اسمه الغريب، أوضح أن السبب يعود إلى وصية من جده وجهها إلى والد الطالب الذي التزم بها كما فعله جده نفسه مع والده الذي أوصاه بأن يكون ابنه وحفيده من أصحاب الاسم نفسه.

وكشف الطالب في تصريح للصحافة المحلية عن أن انتشار نتيجته عبر موقع "فيسبوك" بسبب اسمه الخماسي المكرر، تسبب في إصابته بحالة من الضيق؛ بسبب التعليقات الساخرة، فضلًا عن معرفة الجميع بمجموع درجاته، وهو مجموع قليل كان لا يحبذ معرفة الآخرين به.