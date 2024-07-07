ماجد المصري يكشف عن خضوع زوجته لجراحة عاجلة

كشف الفنان ماجد المصري عن خضوع زوجته لعملية جراحية عاجلة، إثر تعرضها لوعكة صحية، طالبًا من الجمهور الدعاء لها.

وشارك الفنان المصري صورة زوجته بملابس العمليات داخل المستشفى، عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، وعلق عليها بالقول: "يا روح قلبي إن شاء الله تقومي بالسلامة.. برجاء الدعاء لزوجتي بالشفاء العاجل".

ولم يكشف ماجد المصري تفاصيل الحالة الصحية التي ألمت بها، فيما اكتفى بطلب الدعاء لها.

وتأتي وعكة زوجة ماجد المصري بعد فترة وجيزة من وعكة صحية مر بها شقيقه الأكبر، حيث شارك صورة له برفقة أخيه داخل المستشفى، عبر حسابه على إنستغرام وعلق عليها قائلًا: "برجاء الدعاء لأخي الكبير ممدوح المصري، بالشفاء العاجل".

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وكأن الأزمات لا تنتهي مع الفنان الشهير، حيث خضعت ابنته ماهي إلى عملية جراحية الشهر الماضي.

ونشر المصري صورة ابنته من داخل غرفة العمليات، ولم يكشف تفاصيل مرضها، إلا أن زوجته كشفت تفاصيل حالتها في تصريحات صحفية قائلة: "ماهي عملت عملية في صباع رجلها الكبير"، وذلك بسبب خلع أضفرها خلال ارتدائها البطال، مما تطلب تدخلًا علاجيًا.