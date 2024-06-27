بعد تسريب أغنيتها.. خالد عز يهدد شيرين باتخاذ إجراءات قانونية ضدها
تواجه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أزمة جديدة بعد تسريب أغنيتها "كل الحاجات" عبر يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، دون حصولها على حقوقها من صناعها؛ ما قد يعرضها للمساءلة القانونية.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية الأغنية الجديدة، رغم توقف نشاط شيرين الفني بسبب أزمتها مع شركة روتانا.
وقال الموزع الموسيقي خالد عز في تصريحات لـ "إرم نيوز" إنه سيشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقه الأدبي والمادي في أغنية "كل الحاجات"، رغم احترامه لشيرين على المستوى الشخصي والفني، لافتا إلى أنها واحدة من رموز الموسيقى بمصر.
وأضاف عز أنه تفاجأ بتسريب الأغنية، خصوصًا وأن شيرين لم تحصل على الحق الأدبي والمادي منه، أو من الشاعر طارق عبد الستار.
وتأتي أزمة الأغنية بعد أيام قليلة من أزمة شيرين مع شقيقها محمد عبد الوهاب، حيث اتهمته بأنه "تآمر" عليها بالتزامن مع بثها مقطعًا صوتيًّا تؤكد فيه أنه "باعها".
وتقدم المحامي ياسر قنطوش، الممثل القانوني للفنانة، ببلاغ للنائب العام ضد شقيقها لاتهامه باستغلال توكيل قديم كانت شيرين وقعت عليه بموجب الأخوة بينهما، لكنه أساء استخدامه، وتعاقد مع طرف ثالث دون علمها، والذي استولى بدوره على حسابات "السوشال ميديا" الخاصة بها.
وخرج شقيق الفنانة عن صمته إزاء الاتهامات المتكررة له من جانبها؛ واتهمهت بأنها تلعب دور الضحية ومحاطة بـ"أهل الشر" الذين أوقعوا بينها وبين عائلتها.
وأوضح في منشور له عبر صفحته على فيسبوك أن شيرين اتهمته بكسر ضلعها، والتهجم عليها في منزلها، مصطحبًا 20 شخصًا، وأثبتت النيابة براءته من تلك الاتهامات، على حد تعبيره.
وشدد على أنه التزم الصمت طوال تلك المدة حتى لا يسيء لشقيقته وصورتها أمام الجمهور ولا يزعج والدته، لافتًا إلى أنه بعيد عن حياة شيرين منذ سنوات ولا يفهم سر تجدد الاتهامات له في هذا التوقيت، رغم أنه كان يسعى لحمايتها وحماية بناتها طوال الوقت، على حد قوله.