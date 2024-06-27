بعد تسريب أغنيتها.. خالد عز يهدد شيرين باتخاذ إجراءات قانونية ضدها

تواجه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أزمة جديدة بعد تسريب أغنيتها "كل الحاجات" عبر يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، دون حصولها على حقوقها من صناعها؛ ما قد يعرضها للمساءلة القانونية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية الأغنية الجديدة، رغم توقف نشاط شيرين الفني بسبب أزمتها مع شركة روتانا.

وقال الموزع الموسيقي خالد عز في تصريحات لـ "إرم نيوز" إنه سيشرع في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حقه الأدبي والمادي في أغنية "كل الحاجات"، رغم احترامه لشيرين على المستوى الشخصي والفني، لافتا إلى أنها واحدة من رموز الموسيقى بمصر.

وأضاف عز أنه تفاجأ بتسريب الأغنية، خصوصًا وأن شيرين لم تحصل على الحق الأدبي والمادي منه، أو من الشاعر طارق عبد الستار.