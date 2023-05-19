المغرب.. انطلاق "أيام الأبواب المفتوحة للشرطة" (صور وفيديو)

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية أيام الأبواب المفتوحة للشرطة، بفضاء مدارة الكتاب في مدينة فاس، على مساحة إجمالية تقارب ثلاثة هكتارات.

وشهد اليوم الأول من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي تُقام خلال الفترة من 17-21 أيار/مايو الجاري، حضورًا قياسيًا ناهز 145 ألف زائر، شكلت فئة الشباب وتلاميذ المؤسسات التعليمية نسبة كبيرة من الزوار، وفق ما ذكره موقع "هسبريس".