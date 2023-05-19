المغرب.. انطلاق "أيام الأبواب المفتوحة للشرطة" (صور وفيديو)
أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني في المملكة المغربية أيام الأبواب المفتوحة للشرطة، بفضاء مدارة الكتاب في مدينة فاس، على مساحة إجمالية تقارب ثلاثة هكتارات.
وشهد اليوم الأول من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي تُقام خلال الفترة من 17-21 أيار/مايو الجاري، حضورًا قياسيًا ناهز 145 ألف زائر، شكلت فئة الشباب وتلاميذ المؤسسات التعليمية نسبة كبيرة من الزوار، وفق ما ذكره موقع "هسبريس".
ويضم هذا الفضاء 30 رواقًا مهنيًا وموضوعاتيًا، تستعرض مختلف تخصصات ومهن الشرطة، خاصة التخصصات التقنية والعلمية والخدماتية المقدمة للمواطنين، بحسب الموقع المغربي.
كما تم تخصيص حيز كبير لتاريخ وموروث المؤسسة الأمنية، يضم مساطر ووثائق من بداية عهد الحماية، ومختلف تطورات أزياء الشرطة، ونماذج من الآليات والتجهيزات والمعدات الأمنية التي تعود إلى عدة عقود من الزمن.
واشتملت فعاليات الأبواب المفتوحة، التي تهدف إلى تعزيز انفتاح الشرطة على محيطها الخارجي، على العديد من العروض الميدانية في الساحة الخارجية لفضاء مدارة الكتاب، منها تمرين محاكاة لتحييد الخطر المرتبط بعمل إرهابي باستعمال شاحنة، قدمته عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما تم تقديم عروض أخرى لفرق الخيالة والكلاب المدربة للشرطة والفرقة الموسيقية معززة بعناصر حملة السلاح والمشي العسكري.
وتضمنت الفعاليات في يومها الأول تنظيم ندوة علمية بقاعة الندوات المقامة بفضاء التظاهرة، التي تحمل تسمية شهيد الشرطة هشام بورزة، الذي غدرت به أيدي الإرهاب في مدينة الدار البيضاء.
ووفق "هسبريس"، تناولت الندوة موضوع "الشراكة المؤسساتية بين الأمن الوطني ومؤسسات حقوق الإنسان وهيئات الحكامة والتخليق، وأثرها على توطيد حقوق الإنسان في الوظيفة الشرطية".