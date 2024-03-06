تدهور الحالة الصحية للفنان العراقي جاسم شرف
أدخل الفنان العراقي جاسم شرف العناية المركزة، الثلاثاء؛ إثر إصابته بجلطات دماغية وقلبية أفقدته القدرة على تحريك الجانب الأيمن من جسده.
وأكد مقربون من الفنان الكوميدي العراقي، لـ"إرم نيوز"، أن جاسم شرف البالغ 68 عاما يرقد في مستشفى دار التمريض في بغداد، بعد أن أصيب بأربع جلطات دماغية وجلطة قلبية، وبات غير قادر على تحريك الأجزاء اليمنى من جسده.
وفي حديث مع "إرم نيوز"، عبّر الفنان العراقي سامي محمود عن ألمه جراء تدهور حالة شرف الصحية، وقال: "أخي وشريك حياتي الفنية جاسم شرف صاحب الابتسامة الجميلة عندما نكون معا، يؤلمني جدا ما حصل. وأدعو الله القدير أن يمن عليك بالشفاء العاجل".
وعاد عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الممثل جاسم شرف في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.
وبدأ الفنان جاسم شرف مشواره الفني عازفَ جاز، ثمَّ صعد إلى خشبة المسرح في بداية الثمانينات ممثلا في المسرح العسكري، وبرز من خلال مسرحية "بيت وخمس بيبان"، وله أعمال مسرحية أخرى.
وشارك الفنان في مسلسلات "العصابجية، جاي وجذب، جسوم أبو السموم"، إضافة لمشاركته في أعمال سينمائية، من بينها فيلم "العربة والحصان".