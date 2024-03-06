تدهور الحالة الصحية للفنان العراقي جاسم شرف

وفي حديث مع "إرم نيوز"، عبّر الفنان العراقي سامي محمود عن ألمه جراء تدهور حالة شرف الصحية، وقال: "أخي وشريك حياتي الفنية جاسم شرف صاحب الابتسامة الجميلة عندما نكون معا، يؤلمني جدا ما حصل. وأدعو الله القدير أن يمن عليك بالشفاء العاجل".

وعاد عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الممثل جاسم شرف في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.