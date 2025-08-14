حادث كيميائي في مستشفى بريطاني يتسبب بإجلاء جماعي (فيديو)

أُجلي مئات المرضى والموظفين، اليوم الخميس، من مستشفى جايز في ساوثوارك وسط لندن، إثر حادث كيميائي أدى إلى تدخل واسع لخدمات الطوارئ.

وكشفت التقارير وفقًا لصحيفة "ميرور"، أن الحادث نجم عن خلط غير مقصود بين الكلور وحمض الكبريتيك في الطابق السفلي، ما أسفر عن إنتاج غاز الكلور السام.

وأدى الحادث إلى إصابة موظف واحد، بينما خضع آخرون للعلاج بعد استنشاق الأبخرة أثناء محاولتهم مساعدته.

وجرى إخلاء نحو 150 شخصًا من الطابقين الأرضي والسفلي، فيما هرعت فرق الإطفاء والمواد الخطرة إلى الموقع، وتمت تهوية المبنى كإجراء احترازي.

وأكد متحدث باسم مستشفى جايز وسانت توماس، أن الحادث وقع في منطقة غير مخصصة للمرضى، وتمت السيطرة عليه وإعادة فتح الموقع، داعيًا المراجعين للقدوم إلى مواعيدهم ما لم يتم التواصل معهم.

وأفاد ضباط شرطة بأن الانفجار الكيميائي سببه خطأ من أحد المهندسين أثناء خلط المواد، لكنه لم يُخلّف خطرًا مستمرًا بعد معالجته بالكامل.

ولم يتم تحديد عدد الأشخاص الذين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية.