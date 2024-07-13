زفاف أمباني "الأسطوري".. تتويج احتفالات استمرت 7 شهور

تتجه أنظار العالم هذه الأيام إلى العاصمة المالية للهند، مومباي، التي تشهد تتويج الزفاف الأسطوري لنجل أغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني الذي استمر سبعة أشهر.

وشهد أمس الجمعة الاحتفال بعقد قران أنانت أمباني، الابن الأصغر لرئيس شركة ريلاينس إندستريز، موكيش أمباني، على راديكا ميرشانت، ابنة قطبي صناعة الأدوية فيرين وشيلا ميرشانت، وجاء الاحتفال بعقد القران بعد سلسلة من الاحتفالات التي أقيمت على مدار العام.

ويستمر حفل زفاف أنانت أمباني، الابن الأصغر للملياردير والبالغ من العمر 29 عاما، وصديقته منذ فترة طويلة راديكا ميرشانت (29 عاما)، على مدى 4 أيام بحضور مشاهير ونخبة من رجال الأعمال والسياسيين.

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وحسب شبكة "سي إن إن" فإن سلسة الاحتفالات التي انطلفت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واستمرت سبعة أشهر أمر استثنائي حتى في عالم حفلات الزفاف الهندية الكبرى الباذخة.

وفيما يلي التسلسل الزمني للاحتفالات، بداية من الخطوبة ووصولا إلى حفل الزفاف الأسطوري:

ديسمبر.. الخطوبة

في 29 ديسمبر/ كانون الأول أبقى أنانت أمباني الأمور هادئة عندما تقدم لخطبة راديكا ميرشانت في معبد في ولاية راجاستان الشمالية محاطا بالعائلة والأصدقاء المقربين فقط.

يناير.. حفل الخطوبة

شاركت ميرشانت في حفل "موقع قران" التقليدي في 18 يناير/ كانون الثاني، حيث تم تزيين يديها وقدميها بالحناء.

وفي اليوم التالي، أقام الثنائي حفل خطوبتهما، بمشاركة أكبر الأسماء في بوليوود، حيث كان الممثلون أيشواريا راي باتشان وديبيكا بادوكون ورانفير سينغ من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفل.

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مارس.. حفل ما قبل الزفاف

أقيم هذا الحدث في مدينة جامناجار الغربية، وتضمن رقصات مصممة على طراز بوليوود، وألعابا نارية ووليمة مكونة من 500 طبق تم طهيها من قبل حوالي 100 طاه، وشهدت الأمسية حضور النجمة ريهانا.

وحضر الحدث عدد من الأثرياء من بينهم مليارديرا التكنولوجيا مارك زوكربيرج وبيل غيتس، وكان كل منهما يرتدي المعطف الكشميري التقليدي المزخرف، كما حضرت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر مع ابنتهما.

وقبل الحفل، أقامت عائلة أمباني أيضا مأدبة عشاء جماعية لأكثر من 50 ألف قروي خارج جامناجار.

مايو.. حفلة الرحلات البحرية الأوروبية

انطلقت عائلة أمباني في رحلة بحرية أوروبية مدتها أربعة أيام على متن سفينة فاخرة مستأجرة، تبدأ في مدينة باليرمو الصقلية، وتنتهي في روما.

ورغم طلب عدم استخدام الهواتف الصارمة، أظهرت مقاطع الفيديو المسربة على وسائل التواصل الاجتماعي حفلات موسيقية على سطح السفينة لفرق عالمية.

كما نظم على الطريق حفل تنكر في قصر في مدينة كان، شهد عرضا لكاتي بيري، في حين شهد حدث مسائي في بورتوفينو على الريفييرا الإيطالية تطويق الساحة الرئيسة حتى أمام الجمهور، قبل أن يؤدي التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي حفله أمام الضيوف.

2 و 5 يوليو.. حفل زفاف جماعي وأمسية موسيقية

في الثاني من يوليو/ تموز، أقام الزوجان حفل زفاف جماعي، يعرف باسم "ساموه فيفاه"، في بلدة بالغار، على بعد حوالي 70 ميلاً من مومباي، وقد تمت دعوة أكثر من 50 من الأزواج لتلقي الهدايا، بدءا من الحلي الذهبية إلى البقالة لمدة عام.

واستضافت عائلة أمباني ليلة تقليدية من الموسيقى والرقص، تُعرف باسم "سانجيت"، والتي تضمنت عرضًا حيًا لجاستن بيبر.

8 يوليو... طقس "هالدي"

وفي 8 يوليو/ تموز، شارك الزوجان في حفل "هالدي"، وهو طقس ما قبل الزفاف حيث يبارك الأصدقاء والعائلة الزوجين من خلال وضع معجون الكركم على رؤوسهم أو وجوههم أو أجسادهم.

وقد حافظ الزوجان على خصوصية الحدث، على الرغم من أن الصور التي تم نشرها لاحقا عبر الإنترنت أظهرتهما وهما يرتديان ملابس ذهبية وصفراء تكميلية مناسبة.

الجمعة.. حفل الزفاف الرئيس

وأمس الجمعة بدأ حفل الزفاف الرئيس في مركز للمؤتمرات يتسع لـ 16 ألف شخص، وضعت سجادة حمراء لمرور المدعوين من الدرجة الأولى الذين ارتدوا الملابس الهندية الكلاسيكية.

السبت.. مراسم البركة الإلهية

ويشهد اليوم السبت، إحدى المراحل الأخيرة من جدول الزفاف الهندوسي، وهو حفل "شبه أشيرواد"، أو حفل البركات الإلهية، وهنا يسعى الزوجان إلى الحصول على "الشيرواد"، أو البركات، من كبار السن في مجتمعهما، وعادة ما يتم رشهما ببتلات الورد أو الأرز عند السير في الممر مرة أخرى.

الأحد.. حفل الاستقبال

وتختتم الاحتفالات يوم غد الأحد بحفل الاستقبال، حيث سيكون على الضيوف ارتداء ملابس "هندية أنيقة"، ومن المتوقع أن تقام فعاليات يومي السبت والأحد في منزل عائلة أمباني المكون من 27 طابقا في أنتيليا في مدينة مومباي.