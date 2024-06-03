مسلسل "ناطح السحاب" يحارب خبراء التنمية البشرية
يُجرى الإعداد للمسلسل الجديد "ناطح السحاب"، مع توقعات بانطلاق عمليات التصوير قريباً بمشاركة نخبة من الفنانين السوريين، على رأسهم عابد فهد، حيث يناقش العمل خفايا خبراء التنمية البشرية.
ويقول مؤلف العمل الكاتب عدنان العودة، لـ"إرم نيوز": "(ناطح السحاب) عمل اجتماعي تشويقي، من عشر حلقات، بطولة الممثل السوري عابد فهد، وإنتاج هلال أرناؤوط صاحب شركة إيبلا. ويناقش المسلسل قضية تخلي أصحاب المهن الإنسانية عن مسؤولياتهم؛ من أجل التفرغ لمواقع السوشال ميديا والتنمية البشرية".
ويضيف العودة: "تتمحور قصة المسلسل حول طبيب نفسي، يترك مهنة الطب، ويتخلى عن التزاماته تجاه مرضاه، لينصرف إلى ما يُعرف بالتنمية البشرية عبر السوشيال ميديا؛ بهدف كسب المال بطريقة سهلة".
ويرى العودة أن "هذه الظاهرة الخطيرة لا بد أن تُعالج من خلال الدراما؛ نظراً لانتشارها الكبير، في عصر يتجه إلى التسليع في كل شيء".
ويقول العودة: "التنمية البشرية عبر السوشال ميديا نوع من الدجل، بطريقة معاصرة، هدفها سلب الناس أكبر عدد من المشاهدات، للحصول على الربح المادي. وهنا تكمن خطورتها بالنسبة للمهن الإنسانية مثل الأطباء النفسيين".
ويعد عمل "ناطح السحاب" عودة للدراما السورية الخالصة من حيث التمثيل والإنتاج والإخراج.
ويضيف العودة: "معظم أبطال العمل سوريون، لكن الحيز الجغرافي للأحداث هو لبنان، ومن المتوقع أن نبدأ التصوير في يوليو القادم ببيروت".
وبحسب العودة، سيحاول العمل كشف حالة فصام الشخصية والنفاق عند أصحاب التنمية البشرية على السوشال ميديا، الذين يستيقظون صباحاً كي يخبروا المتابعين كيف يكونون سعداء، بينما حياتهم جحيم!.
يذكر أن بطولة عابد فهد لمسلسل "ناطح السحاب" تأتي بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما السورية، وكان آخر أعماله مسلسل "السنونو"، لكن فهد شارك خلالها في عدة أعمال عربية مشتركة منها "نقطة انتهى"، "النار بالنار" و"350 غرام".
ونشر عابد فهد، على حسابه في إنستغرام، صورة تجمعه مع الكاتب عدنان العودة، والمنتج هلال أرناؤوط، وكتب تحتها: "هذا ليس بوستر العمل، هذه شراكة ورفقة مع الأصدقاء عمرها ثلاثون عاماً من التقدير والاحترام".