مسلسل "ناطح السحاب" يحارب خبراء التنمية البشرية

يُجرى الإعداد للمسلسل الجديد "ناطح السحاب"، مع توقعات بانطلاق عمليات التصوير قريباً بمشاركة نخبة من الفنانين السوريين، على رأسهم عابد فهد، حيث يناقش العمل خفايا خبراء التنمية البشرية.

ويقول مؤلف العمل الكاتب عدنان العودة، لـ"إرم نيوز": "(ناطح السحاب) عمل اجتماعي تشويقي، من عشر حلقات، بطولة الممثل السوري عابد فهد، وإنتاج هلال أرناؤوط صاحب شركة إيبلا. ويناقش المسلسل قضية تخلي أصحاب المهن الإنسانية عن مسؤولياتهم؛ من أجل التفرغ لمواقع السوشال ميديا والتنمية البشرية".

ويضيف العودة: "تتمحور قصة المسلسل حول طبيب نفسي، يترك مهنة الطب، ويتخلى عن التزاماته تجاه مرضاه، لينصرف إلى ما يُعرف بالتنمية البشرية عبر السوشيال ميديا؛ بهدف كسب المال بطريقة سهلة".