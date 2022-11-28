هكذ أصبح شكل "شمس" تيليتابيز بعد 25 عاما

على الرغم من الشهرة الواسعة التي حققتها في طفولتها، فإن "شمس" برنامج "تيليتابيز" الشهير، قررت الابتعاد عن عالم التمثيل والانخراط في مجال الأمن.

وفي ظهور جديد لها، أعربت جيس سميث، التي تبلغ اليوم من العمر 26 عاما، عن سعادتها لتقديم دور "الشمس" عام 1997، مشيرة إلى أنه غيّر حياتها بالكامل.

وبدت سميث في أحدث ظهور لها، بملامح مختلفة تماماً عن شخصيتها في برنامج "تيليتابيز"، حيث قال المعلقون إنه من الصعب التعرف عليها.