هكذ أصبح شكل "شمس" تيليتابيز بعد 25 عاما
على الرغم من الشهرة الواسعة التي حققتها في طفولتها، فإن "شمس" برنامج "تيليتابيز" الشهير، قررت الابتعاد عن عالم التمثيل والانخراط في مجال الأمن.
وفي ظهور جديد لها، أعربت جيس سميث، التي تبلغ اليوم من العمر 26 عاما، عن سعادتها لتقديم دور "الشمس" عام 1997، مشيرة إلى أنه غيّر حياتها بالكامل.
وبدت سميث في أحدث ظهور لها، بملامح مختلفة تماماً عن شخصيتها في برنامج "تيليتابيز"، حيث قال المعلقون إنه من الصعب التعرف عليها.
وكشفت سميث في حديثها مع صحيفة ""ديلي ستار"، إنها تعمل الآن كمديرة تنفيذية في شركة أمنية بمدينة "ميدواي" البريطانية، ولديها العديد من الخطط المستقبلية، التي تتضمن السفر حول العالم، قبل الزواج وتكوين أسرة.
وتحدثت سميث عن تفاصيل اختيارها لتقديم دور "الشمس"، مشيرة إلى أنها لا تتذكر ما حدث معها للظهور في برنامج "تليتابيز" الشهير، ولكن أخبرتها عائلتها أن تصوير مشاهدها الكاملة في البرنامج استغرق نصف يوم فقط.
وقالت: "للأسف لا أتذكر أي شيء من التصوير، وعلمت من عائلتي أننا مكثنا في الاستديو لمدة نصف يوم تقريبًا، وتم تصويري من زوايا مختلفة، حيث وضعني المخرج على كرسي مرتفع، وكان والدي يجلس على الأرض ويمسك بمجموعة من الألعاب ويحركها حتى أنظر إلى الأسفل، وكانت أيضاً أمامي مرآة، وكنت أضحك عند رؤية نفسي".
وبينت "جيس" أن منتج البرنامج اختارها، بينما كان يبحث عن أطفال مبتسمين ومرحين، لترشيحهم للدور، حيث شاهدها بالصدفة وهي في المستشفى مع والدتها لفحص وزنها، وكان عمرها آنذاك عاما ونصف عام، ثم أجرى لها اختباراً صغيراً قبل البدء في تصويرها.
وأشارت "جيس" إلى أن جميع من شاهدها عرفها لسنوات، حيث كانوا ينادونها باسم "وجه الشمس"، ويطلبون منها أن توقع لهم بخط يدها على أدواتهم كتذكار".
وأضافت: "الآن لا يعرفني كثيرون بسبب تغير ملامحي، ولكن بمجرد أن أخبر أحدهم أنني "طفلة الشمس" فإنه يبدأ بمقارنة ملامحي، ويطلب مني التقاط صورة برفقته، أو الحصول على توقيعي".