مسرحية "المجنون".. غوص في زوايا الذات بين الكوميديا السوداء ورومانسية جبران

وتابع جمهور قاعة "التياترو" بالعاصمة التونسية عرض المسرحية التي يؤدي أدوارها مروان روين وآمال العويني وفاتن الشاذلي وياسين الديماسي، إضافة إلى أصوات توفيق الجبالي ونضال قيقة وهندة بن رحيم ودرة زروق وشاكرة رماح.

واستخدم المُخرج توفيق الجبالي، الذي يُعدّ أحد أقطاب المسرح التونسي الحديث، تقنيات مختلفة لتجسيد حالة "الجنون" على خشبة المسرح، بدءا بالأضواء التي كانت ذات دلالة رمزية وقد بتت خافتة وطغى الظلام على مختلف زوايا المسرح، مرورا بالمرافقة الموسيقية لبعض مشاهد المسرحية ووصولا إلى الحركة التي كانت كثيفة وفي مختلف الاتجاهات على خشبة المسرح، وعبّر عنها الممثلون برقصات وقفزات عكست حالة من الاضطراب.

ونجح توفيق الجبالي في تحرير نصوص جبران من طابعها الإنشائي، وتحويلها إلى خطاب مسرحي وتطويعها في خدمة المقصد من هذه المسرحية، وتوسيع دائرة تأويل كلّ جملة منطوقة أو كلّ حركة ليفسح المجال للمشاهد لإعادة اكتشاف ذاته من خلال قضايا يعيشها لكنه يرفض ربما أن يخوض فيها أو أن يقتحم زواياها المخيفة، خشية النظرة المجتمعية.

وتمثّل مسرحية "المجنون" واحدة من الأعمال المسرحية التي تم الاشتغال على نصّها ومحتواها مرارا، وتم تطويرها وبعث نسخ جديدة منها في كلّ مرة بروح مختلفة وتصور آخر أكثر جذبا للجمهور. واعتبر الجبالي في هذا السياق، في كلمة مقتضبة بعد العرض، أن المتفرج يحتاج أصواتا مختلفة تخرج به من إيقاع الحياة الحالية ومشاغلها المعروفة.