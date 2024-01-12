مصر.. افتتاح أول مطعم مجاني للمحتاجين

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، مطعمًا خاصًّا للفقراء، يُقدّم الوجبات مجانًا، وهي مبادرة تشاركية بين حكومية ومؤسسات أهلية واجتماعية، وتعد الأولى من نوعها في البلاد.

ويهدف المطعم، وهو أول فرع لسلسلة مطاعم مؤسسة "الأخوة الإنسانية"، إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، حيث تشارك الوزارة في تمويله من خلال برامج دعم المواطنين.

نموذج جديد

وقال السكرتير الشخصي السابق للبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ورئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية، الأب يوأنس لحظي، إن"سلسلة مطاعم الأخوة الإنسانية مبادرة تبنتها الكنيسة ووافق عليها بابا الفاتيكان، ثم عرضتها الكنيسة على وزارة التضامن الاجتماعي، التي قررت المشاركة فيها كشريك، وتم توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن".

ومؤسسة الأخوة الإنسانية هي منظمة خيرية غير هادفة للربح، تسعى إلى دعم الأخوة الإنسانية، ونشر قيم ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية"، حيثُ أُسست عام 2022، عقب توقيع البابا فرنسيس، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأوضح الأب يوأنس لحظي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "فكرة المبادرة تتمثّل في استقبال الأُسر التي لا تستطيع دفع وجباتها في المطعم، وتقدم لهم قائمة بالطعام ليختاروا ما يرغبون بتناوله"، مشيرًا أن "المعاملة تتم معهم باعتبارهم عملاء عاديين كأنهم يقصدون أي مطعم تجاري بهدف الحفاظ على كرامتهم".