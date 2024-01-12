مصر.. افتتاح أول مطعم مجاني للمحتاجين
افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج، مطعمًا خاصًّا للفقراء، يُقدّم الوجبات مجانًا، وهي مبادرة تشاركية بين حكومية ومؤسسات أهلية واجتماعية، وتعد الأولى من نوعها في البلاد.
ويهدف المطعم، وهو أول فرع لسلسلة مطاعم مؤسسة "الأخوة الإنسانية"، إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، حيث تشارك الوزارة في تمويله من خلال برامج دعم المواطنين.
نموذج جديد
وقال السكرتير الشخصي السابق للبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، ورئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية، الأب يوأنس لحظي، إن"سلسلة مطاعم الأخوة الإنسانية مبادرة تبنتها الكنيسة ووافق عليها بابا الفاتيكان، ثم عرضتها الكنيسة على وزارة التضامن الاجتماعي، التي قررت المشاركة فيها كشريك، وتم توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن".
ومؤسسة الأخوة الإنسانية هي منظمة خيرية غير هادفة للربح، تسعى إلى دعم الأخوة الإنسانية، ونشر قيم ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية"، حيثُ أُسست عام 2022، عقب توقيع البابا فرنسيس، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وثيقة الأخوة الإنسانية.
وأوضح الأب يوأنس لحظي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "فكرة المبادرة تتمثّل في استقبال الأُسر التي لا تستطيع دفع وجباتها في المطعم، وتقدم لهم قائمة بالطعام ليختاروا ما يرغبون بتناوله"، مشيرًا أن "المعاملة تتم معهم باعتبارهم عملاء عاديين كأنهم يقصدون أي مطعم تجاري بهدف الحفاظ على كرامتهم".
وأضاف الأب يوأنس لحظي أن "المطعم يعمل بشكل طبيعي مثل أي مطعم آخر، ويمكن دعم المبادرة من خلال شحن بطاقات مسبقة الدفع لتغطية تكاليف الوجبات الخاصة بالأُسر المحتاجة".
ويُقدّم المطعم قائمة طعام موحدة لجميع الفئات، تحتوي على العديد من الخيارات، منها وجبات مخصصة للأطفال بقيمة غذائية وصحية متكاملة، على غرار تجربة "الوجبة السعيدة" في المطاعم التجارية.
ترسيخ العدالة الاجتماعية
وأشادت الأستاذة المتخصصة في علم الاجتماع، الدكتورة سحر مرسي، بمبادرة سلسلة مطاعم الأخوة الإنسانية.
وأكدت، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "مشاركة الدولة بنسبة معينة في المبادرة تعكس اهتمامها بالعمل المجتمعي، وحرصها على دعم الفئات الضعيفة ماديًا، وهو ما يُمثّل امتدادًا لمبادرات أخرى منها "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، بالإضافة إلى فتح منافذ لتقديم السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، لمساعدة أصحاب الدخل المنخفض".
وأفادت مرسي بأن "الدولة حريصة على تبني برامج ترسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وخصصت من أجل ذلك موازنات كبيرة سنويًّا، سواء كانت للدعم النقدي، أو لدعم السلع التموينية".
دعم نفسي
وأشادت مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم"، السفيرة نبيلة مكرم، بفكرة مطعم الأخوة الإنسانية، واعتبرت أنها تُمثّل دعمًا نفسيًّا للفئات الأكثر احتياجًا، ومساندة للأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأوضحت السفيرة مكرم، خلال الافتتاح، أن "فكرة المطعم ترتكز على مساهمة القادر في تحمل عبء وتكلفة وجبة غير القادر، ما يدعم فكرة الحفاظ على كرامة الفقراء، ويخلق روحًا من التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع".
وأكدت السفيرة مكرم أن "فكرة المطعم فريدة من نوعها"، مُتوقعةً أن تُحقق نجاحًا كبيرًا في جميع المحافظات المصرية.