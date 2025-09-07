ردا على اتهامها بتجارة الأعضاء.. وفاء عامر تشن "هجوما مضادا"

طالبت الفنانة المصرية وفاء عامر باستخراج جثمان اللاعب الراحل إبراهيم شيكا ونشر نتائج "المسح الذري" له، والتي ستؤكد أنه لم يتم انتزاع بعض أعضائه، على حد قولها، وذلك فيما يمكن وصفه بـ "أقوى هجوم" تشنه منذ اندلاع أزمة اتهامها بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية الخاصة باللاعب.

وفي نبرة منفعلة، قالت عامر في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية: "بدلا من اتهامي ظلما وعدوانا، افتحوا الملف وأعلنوا على الملأ نتائج المسح الذري التي لم يتطرق إليها أحد".

وأضافت: " أنا شخصية عامة تعرضت لحملة افتراءات وأكاذيب وتشويه لا يمكن قبولها أو السكوت عنها، ولن أقبل على مساعدة أحد بعد اليوم".

ولفتت إلى أن "علاقتها باللاعب الراحل اقتصرت على مساعدته المادية له نتيجة تعاطفها معه حيث كان غير قادر على تحمل نفقات علاجه من مرض السرطان"، مشيرة إلى أنه "زارها في منزلها وطلب منها أن تساعده؛ لأنه كان يعرف أنها سوف تستجيب له"، وفق قولها.

وتابعت أنها "عندما زارت إبراهيم شيكا في منزله، وجدت أن دورة المياه لا يمكن أن تصلح لمريض بالسرطان، ما منحها حافزا إضافيا للتدخل العاجل لمساعدته ماديا".

وكانت البلوغر المصرية مروة يسري صاحبة الحساب المثير للجدل "بنت الرئيس مبارك" قد وجهت اتهاما مباشرا لوفاء عامر بالانضمام إلى شبكة واسعة للتجارة في الأعضاء البشرية وانتزاع أجزاء من جثمان إبراهيم شيكا وبيعها، وهو ما ردت عليه الفنانة ببلاغ التشهير والسب والقذف وتم إلقاء القبض على البلوغر بسببه.