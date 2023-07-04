تعرض صحفية روسية بارزة لضرب مبرح في الشيشان (صورة)

تعرضت الصحفية الاستقصائية الروسية، إيلينا ميلاشينا، لضرب مبرح في الشيشان، على ما ذكرت صحيفة نوفايا غازيتا التي تعمل فيها، ومنظمة "ميوريال" غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشارت "ميموريال" إلى أن ميلاشينا، الخبيرة بشؤون الشيشان، تعرضت لاعتداء بينما كانت متجهة إلى الجمهورية الواقعة في القوقاز لتغطية جلسة النطق بالحكم في إحدى القضايا.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها: "أصابع إيلينا ميلاشينا تعرّضت لكسور وهي تفقد وعيها من وقت لآخر.. إنّها مصابة برضوض كثيرة في أنحاء جسمها".

وفي صور نشرتها عبر تلغرام صحيفة نوفايا غازيتا، ظهرت ميلاشينا على سرير مستشفى مع ضمّادات على ذراعيها، فيما رشّ المعتدون على وجهها مادة خضراء اللون وقد بدا عليه الانتفاخ.