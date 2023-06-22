أسرة تمتهن الهرب من دفع فواتير المطاعم
وثقت كاميرات مراقبة أحد مطاعم مقاطعة كورنوال البريطانية، لحظة هروب رجلين وامرأتين، من مطعم "the Fisherman’s Arms" دون دفع فاتورتهم التي بلغت 215 جنيهًا إسترلينيًا.
وبحسب ما جاء في صحيفة "مترو" البريطانية، تدعي مديرة المطعم - لوسي - أن رواد المطعم مكثوا لمدة 3 ساعات، وتناولوا أطباقًا متنوعة، قبل أن يغادروا خلسة.
وغادرت السيدتان في البداية، بينما كان الرجلان يتحدثان إلى موظفي المطعم، ليلحقا بعد ذلك بالسيدتين بحجة تدخين سيجارة خارجًا، ثم اختفوا جميعًا.
وبعد نشر الفيديو وتفاصيل الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى مالك مطعم آخر يقع في ستانستيد ماونتفيتشت، أن نفس المجموعة هربت دون دفع فاتورة بقيمة 182.15 جنيهًا إسترلينيًا في شهر نيسان / أبريل من العام الحالي.
وقال كريم الله – مالك المطعم – إنه تعرف على الرجلين عند رؤية الفيديو، مؤكدًا أن أفراد المجموعة اتبعوا نفس الخطة وادعوا أنهم سيخرجون لتدخين السجائر ولاذوا بالفرار.
وتعليقًا على الحادثة، قالت شرطة ديفون وكورنوال: "علمت الشرطة بحادث يزعم أن مجموعة من الأشخاص غادرت مطعمًا دون دفع الفاتورة، حيث تواصل التحقيقات في هذا الأمر".