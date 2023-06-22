أسرة تمتهن الهرب من دفع فواتير المطاعم

وثقت كاميرات مراقبة أحد مطاعم مقاطعة كورنوال البريطانية، لحظة هروب رجلين وامرأتين، من مطعم "the Fisherman’s Arms" دون دفع فاتورتهم التي بلغت 215 جنيهًا إسترلينيًا.

وبحسب ما جاء في صحيفة "مترو" البريطانية، تدعي مديرة المطعم - لوسي - أن رواد المطعم مكثوا لمدة 3 ساعات، وتناولوا أطباقًا متنوعة، قبل أن يغادروا خلسة.

وغادرت السيدتان في البداية، بينما كان الرجلان يتحدثان إلى موظفي المطعم، ليلحقا بعد ذلك بالسيدتين بحجة تدخين سيجارة خارجًا، ثم اختفوا جميعًا.