كيف توائم إسبانيا بين السياحة والحفاظ على البيئة؟

ترتبط السياحة بالبيئة بشكل كبير، إذ تسعى الإدارات السياحية إلى تعزيز دور قطاعاتها نحو الحفاظ على البيئة وتقليص نسبة الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تحقيق المواءمة بين الطبيعة بشقها البيئي والسياحة بشقها الاقتصادي.

وتزامنًا مع استمرار فعاليات قمة المناخ العالية "كوب28"، التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي هذا العام، تنحو الدول نحو تشجيع مبادراتها لتحقيق الاستدامة بكافة جوانبها، ومنها تجربة إسبانيا التي تمزج بين السياحة والبيئة لتعزيز الاستدامة.