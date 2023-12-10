كيف توائم إسبانيا بين السياحة والحفاظ على البيئة؟
ترتبط السياحة بالبيئة بشكل كبير، إذ تسعى الإدارات السياحية إلى تعزيز دور قطاعاتها نحو الحفاظ على البيئة وتقليص نسبة الانبعاثات الكربونية، وبالتالي تحقيق المواءمة بين الطبيعة بشقها البيئي والسياحة بشقها الاقتصادي.
وتزامنًا مع استمرار فعاليات قمة المناخ العالية "كوب28"، التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي هذا العام، تنحو الدول نحو تشجيع مبادراتها لتحقيق الاستدامة بكافة جوانبها، ومنها تجربة إسبانيا التي تمزج بين السياحة والبيئة لتعزيز الاستدامة.
وفي لقاء خاص لـ"إرم نيوز" مع دانييل روسادو بايون، مدير مكتب السياحة الإسباني في السفارة الإسبانية بأبوظبي، يقول إن "إدارة الاستدامة والسياحة في إسبانيا تعتمد على مجموعة من الأنشطة المهمة التي تسهم في تقليل نسبة التلوث البيئي ومكافحة التغير المناخي، سواء انعكس هذا في كوب28 أو غيرها من الفعاليات التي تشارك فيها إسبانيا حول العالم منذ زمن طويل".
ويضيف أن "هناك ثلاثة أقسام للاستدامة تستثمر فيها إسبانيا، وهي الاستدامة الاجتماعية، والاستدامة الاقتصادية، والاستدامة البيئية".
ويؤكد دانييل، وهو المستشار السياحي الرسمي في منطقة الخليج العربي، أن "الأماكن السياحية في إسبانيا تحقق شروط الاستدامة، مثل: إعادة التدوير، والفنادق الصحية، والمحافظة على درجة حرارة الأرض، ونوعية الأطعمة الصحية، والسلامة الغذائية، نحو مجتمع وبيئة محمية ومرافق أكثر استدامة".
وتشتهر إسبانيا بالحدائق الوطنية الطبيعية، والمنتجعات، والمساحات الخضراء، والمناطق التي صنفتها اليونسكو ضمن لائحة التراث العالمي، فـ"المحافظة على البيئة في إسبانيا محمية بموجب القانون"، وفقًا للمستشار السياحي الإسباني.
ومثلها مثل الدول الأوروبية، "ثمة تنوع هائل في إسبانيا من حيث التاريخ والجغرافيا والنقل، والمبادرات الصديقة للبيئة، التي تقلل من استهلاك الكهرباء وتعزز الطاقة الخضراء والاقتصاد النظيف، حيث التوزيع الصحيح للسكان بين المدن"، وفقًا لدانييل، الذي يؤكد أن "الاستدامة المجتمعية تدعم السياحة والمجتمعات المحلية، في رحلة الاندماج والعيش المشترك والمساواة والمشاركة المجتمعية".
وفيما يتعلق بالسياحة في إسبانيا، يقول دانييل بايون، إن شعب بلاده "طيب ومحبوب ويهتم بالسياح، كما إن المناخ معتدل وجميل في كل مناطق إسبانيا التي تتصدر أرقامًا كبيرة في السياحة الأوروبية"، موضحًا أن "القيادة السياحية مدركة للتغيرات وهي إدارة طموحة وشغوفة لعمل المزيد من المتعة والترفيه في الوجهات السياحية المختلفة، حيث التاريخ والمعاصرة معًا".
ومن أبرز المدن الإسبانية التي تُعد وجهات سياحية شهيرة، وفقًا للمستشار السياحي، مدريد، وبرشلونة، وملاكا، وجزر الكناري، ومايوركا، وكاثريس، وفالنسيا، إذ يقوم المكتب السياحي الإسباني في الإمارات بالترويج للسياحة في إسبانيا عبر حملات إعلامية منتظمة.
ولعل الأماكن والأنشطة في إسبانيا تحافظ على البيئة من الشمال إلى الجنوب، وتهتم بتحقيق الجو العائلي، عبر الشواطئ، والتزلج، وتسلق الجبال، والمواقع التاريخية، والتسوق، والسفر عبر الزمن، فهنالك القصر الملكي في مدريد، وقرطبة، وغرناطة، والأندلس، وإشبيلية، وقصر الحمراء، حيث الثقافة المشتركة والتواصل والتعاون الإيجابي مع العرب، بحسب دانييل.