اليمن.. ضبط امرأة جمعت 23 ألف دولار بالاحتيال مقابل "شرائح إنترنت" | إرم نيوز

ضبطت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية عدن، أمس الخميس، امرأة تمكنت من جمع مبالغ مالية تصل إلى 44 مليون ريال يمني، أي ما يقارب (23 ألف دولار أمريكي)، بالاحتيال على مواطنين، مقابل توفير شرائح خدمة إنترنت محلية.

وقالت شرطة عدن، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة "فيسبوك"، إنها تمكنت من ضبط المتهمة بعد النصب على أكثر من 40 مواطنًا ومواطنة، عبر صفحة أنشأتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل البيان عن مدير قسم شرطة مديرية المعلا، العميد فضل النقيب، إن المرأة كانت تقوم بإنزال منشورات عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، تزعم أن لديها شرائح إنترنت من شركة "عدن نت" الحكومية.

وذكر النقيب، أن العشرات من المواطنين والمواطنات تواصلوا معها، ودفعوا لها أموالًا مقابل للحصول على شرائح، عبر حوالات مالية أرسلت باسمها.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات من المواطنين حول وقائع النصب والاحتيال، وقامت بدورها بالتحري عن المرأة، وتمكنت من ضبطها، والتحقيق معها، ومواجهتها بالأدلة التي أدت إلى اعترافها لاحقًا.

وأكد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعرض المتهمة على النيابة العامة وإحالتها للقضاء، لتنال عقابها وفقًا للقانون.