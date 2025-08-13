وعكة صحية مفاجئة تُدخل الفنانة حياة الفهد المستشفى

تعرضت الفنانة الكويتية الكبيرة حياة الفهد لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها على وجه السرعة إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في دولة الكويت، لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

وأفادت مصادر إعلامية مطلعة بأن الفنانة دخلت المستشفى منذ ثلاثة أيام، وهي في حالة صحية حرجة، ولا تزال تخضع حتى الآن للفحوص الطبية الدقيقة، كما أشارت المصادر ذاتها إلى استمرار مكوثها داخل المستشفى دون الإفصاح عن طبيعة العارض الصحي، الذي ألمّ بها.

وفي سياق متصل، نشر حساب مؤسسة حياة الفهد للإنتاج الفني عبر منصة "إنستغرام" صورة للفنانة، أُرفقت بتعليق من أسرتها، يفيد بتعرضها لوعكة صحية، داعين جمهورها ومتابعيها إلى الدعاء لها بالشفاء العاجل، ومؤكدين أهمية الدعاء في هذه المرحلة الدقيقة من حالتها.

وتفاعل عدد من نجوم الفن والمشاهير في الكويت مع خبر مرض الفنانة حياة الفهد، فقد عبّروا عن قلقهم وتعاطفهم معها عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم خالد المظفر، وباسم عبد الأمير، وريم أرحمة، وهبة الدري، وآخرون، الذين دعوا لها بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.