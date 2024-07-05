"موتي مسألة وقت".. رسالة مؤثرة لطالب أردني تثير تعاطفا واسعا (فيديو)

أثارت رسالة مؤثرة بثها شاب أردني يعاني من سرطان نادر عبر "إنستغرام"، تعاطفا واسعا بين متابعيه، الذين يتتبعون رحلة مرضه وعلاجه المنهكة منذ سنوات.

وكان الشاب، الذي يدعى إيان، ويبلغ 25 عاما، قد ظهر في مقطع مصور على حسابه في "إنستغرام" من داخل المستشفى، بينما ترك تعليقا أكد فيه أن السرطان ينهش جسده، بينما يعجز عن فعل أي شيء، بسبب العلاج المكلف، مضيفا أن "موته مسألة وقت".

ولاحقا، خرج إيان، عبر مقطع فيديو بثه عبر حسابه، ناشد فيه المساعدة في كلفة علاجه بعد أن "يئس من وضعه الصحي"، الذي كلفه الكثير من سنوات عمره والمال، وفق تعبيره.

وخرج إيان في الفيديو، ليقول بصوت منهك ومتأثر، إنه في سنته الأخيرة في الكلية، لكنه أراد مشاركة قصته، علّ صوته يصل إلى أحد، ويتمكن من مساعدته في كلفة العلاج الباهظ لسرطان الساركوما، والذي وصل إلى العظم والرئتين والكلى، وبدأ ينهش في بقية جسده الآن.

وأضاف أنه أنهى رحلة علاجه الأولى في عام 2019 بعد رحلة معاناة دامت 11 عاما مع المرض، لافتا إلى أن الرحلة كانت قاسية جدا، لكن عزيمته بدأت تضعف، خاصة مع عودة السرطان بشراسة إليه قبل نحو عامين.

وتابع الطالب الأردني أنه "لم يعد قادرا على التحمل أكثر من ذلك"، مبينا أن حياته مرهقة جدا، ولا يتمناها لأحد، وقد قضى معظم عمره في المستشفيات، بينما لا يستطيع ممارسة حياته الطبيعية كالآخرين.

وقال إن "عليه أن يدفع كلفة كل شيء في المستشفى، وهي كلفة باهظة جدا، في الوقت الذي لا يستطيع فيه العمل بسبب وضعه الصحي، مؤكدا أنه "طوال رحلته لم يساعده أحد، في الوقت الذي بدأ فيه جسده بالاستسلام".