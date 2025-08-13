بضغوط من ترامب.. المكسيك تسلّم واشنطن 26 مطلوبًا بقضايا مخدرات

أعلنت المكسيك، الثلاثاء، أنها سلّمت الولايات المتحدة 26 شخصًا ملاحقين أمام القضاء الأميركي بتهم مخدّرات.

وفي ظلّ الضغوط الشديدة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات عموما والفنتانيل خصوصًا من المكسيك إلى بلاده، سلّمت مكسيكو في شباط/فبراير الماضي 29 مسؤولًا في كارتلات مخدّرات مكسيكية مختلفة إلى السلطات القضائية الأمريكية.

والثلاثاء قالت وزارة الأمن المكسيكية ومكتب المدعي العام في المكسيك إنّ عملية تسليم هؤلاء الأشخاص الـ26 المسجونين الذين لم تُكشف هوياتهم تمّت "بناء على طلب من وزارة العدل" الأمريكية التي "تعهّدت عدم طلب عقوبة الإعدام" لأيّ منهم.