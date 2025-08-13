إطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية في محيط نتساريم وسط قطاع غزة

logo
منوعات

بضغوط من ترامب.. المكسيك تسلّم واشنطن 26 مطلوبًا بقضايا مخدرات

بضغوط من ترامب.. المكسيك تسلّم واشنطن 26 مطلوبًا بقضايا مخدرات
جانب من عملية تسليم المطلوبين إلى الولايات المتحدة المصدر: أ ب
إرم نيوز
إرم نيوز
13 أغسطس 2025، 2:13 ص

أعلنت المكسيك، الثلاثاء، أنها سلّمت الولايات المتحدة 26 شخصًا ملاحقين أمام القضاء الأميركي بتهم مخدّرات.

وفي ظلّ الضغوط الشديدة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات عموما والفنتانيل خصوصًا من المكسيك إلى بلاده، سلّمت مكسيكو في شباط/فبراير الماضي 29 مسؤولًا في كارتلات مخدّرات مكسيكية مختلفة إلى السلطات القضائية الأمريكية.

والثلاثاء قالت وزارة الأمن المكسيكية ومكتب المدعي العام في المكسيك إنّ عملية تسليم هؤلاء الأشخاص الـ26 المسجونين الذين لم تُكشف هوياتهم تمّت "بناء على طلب من وزارة العدل" الأمريكية التي "تعهّدت عدم طلب عقوبة الإعدام" لأيّ منهم.

أخبار ذات علاقة

بعد "الخميس الأحمر".. عصابات المكسيك تعيد رسم خريطة المخدرات والجريمة

بعد "الخميس الأحمر".. عصابات المكسيك تعيد رسم خريطة المخدرات والجريمة

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC