مصرع 15 شخصاً بحادث تصادم مروع في مصر

أسفر حادث تصادم مروع، الثلاثاء، على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي السريع بمصر، عن مصرع 15 شخصاً على الأقل، وإصابة 7 آخرين.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري نتج عن اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" مع سيارتيْ ميكروباص و3 سيارات ملاكي.

وانتقلت قوة أمنية برفقة عدد من سيارات الإسعاف، على الفور، إلى مكان الحادث لمعاينة الموقع والوقوف على أسباب الحادث، وأمرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات واستجواب الشهود.

بدورهم قام رجال المرور والمباحث بإزالة آثار ومخلفات الحادث عن الطريق، والتي نتج عنه ازدحام مروري كبير على الطريق الحيوي الواصل بين القاهرة والإسكندرية.