العثور على حطام سفينة عمرها 3000 عام قبالة إسرائيل (صور)
عُثر على حطام سفينة يعود تاريخها إلى أكثر من 3 آلاف عام مع حمولتها قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن سلطة الآثار الإسرائيلية، اليوم الخميس.
وعثرت شركة "إنرجين" المسجّلة في لندن، والتي تعمل قبالة سواحل إسرائيل، على الحطام في البحر الأبيض المتوسط على عمق أكثر من 1500 متر.
وأفادت دراسة أجرتها الشركة بأن حمولة السفينة تتضمن مئات الأمفورات (جرار خزفية) كانت تستخدم خلال العصر البرونزي لتخزين منتجات مثل النبيذ، وزيت الزيتون.
وقال مدير قسم الآثار البحرية في سلطة الآثار الإسرائيلية، جاكوب شارفيت، في تصريح صحفي: "يبدو أن السفينة غرقت بعدما واجهت إما عاصفة أو هجوم قراصنة، وهي ظاهرة كانت منتشرة في أواخر العصر البرونزي".
وكان قد عثر على الحطام، العام الماضي، على بعد 90 كيلومترًا قبالة ساحل شمال إسرائيل، وقدرت السلطات أنه يعود إلى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد.
ويعود تاريخ الحطام إلى مرحلة كانت التجارة البحرية قد بدأت تزدهر خلالها.
وأوضح شارفيت أن موقع الاكتشاف البعيد من الشاطئ، يظهر أن البحارة القدماء كانوا قادرين على الإبحار دون رؤية الساحل، ربما بمساعدة مواقع النجوم والشمس.
وقال: "هذا اكتشاف تاريخي وذو أبعاد عالمية".
من جانبها، قالت المسؤولة في "إنرجين"، كارنيت باهارتان، إن فريق الشركة عثر على عدد كبير من الجرار خلال مسح قاع البحر.
وتابعت: "عندما أرسلنا الصور لسلطة الآثار، تبين أنه اكتشاف مثير للاهتمام بقدر يتجاوز بكثير ما كنا نتخيله".
وأشارت سلطة الآثار إلى أن "قسمًا مما اكتشف سيُعرض للعامة قريبًا".