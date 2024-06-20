العثور على حطام سفينة عمرها 3000 عام قبالة إسرائيل (صور)

وقال مدير قسم الآثار البحرية في سلطة الآثار الإسرائيلية، جاكوب شارفيت، في تصريح صحفي: "يبدو أن السفينة غرقت بعدما واجهت إما عاصفة أو هجوم قراصنة، وهي ظاهرة كانت منتشرة في أواخر العصر البرونزي".

وكان قد عثر على الحطام، العام الماضي، على بعد 90 كيلومترًا قبالة ساحل شمال إسرائيل، وقدرت السلطات أنه يعود إلى القرن الرابع عشر أو الثالث عشر قبل الميلاد.

ويعود تاريخ الحطام إلى مرحلة كانت التجارة البحرية قد بدأت تزدهر خلالها.

وأوضح شارفيت أن موقع الاكتشاف البعيد من الشاطئ، يظهر أن البحارة القدماء كانوا قادرين على الإبحار دون رؤية الساحل، ربما بمساعدة مواقع النجوم والشمس.

وقال: "هذا اكتشاف تاريخي وذو أبعاد عالمية".