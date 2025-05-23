بعد تسديده ملايين الجنيهات.. محمد رمضان "يعاتب" الصحافة

وجه الفنان محمد رمضان عتابا إلى الصحافة على خلفية قيامه بسداد مبلغ كبير إلى مجموعة قنوات mbc تنفيذا لحكم صادر عن القضاء المصري، مؤكدا أن الصحافة والمواقع الإخبارية تجاهلت الخبر لأنه "إيجابي ويظهر مدى التزامه"، على حد تعبيره.

وقال الفنان المصري، عبر حسابه بموقع إنستغرام: تم تنفيذ حكم القضاء المصري اليوم بسدادي 26 مليون جنيه إلى إم بي سي.. و9 ملايين جنيه رسوم قضائية".

وأضاف: "السؤال هنا يا سادة لماذا لم يُنشر خبر واحد بالمواقع، هل لأنه خبر إيجابي يوضح أن محمد رمضان أخد من إم بي سي 13 مليونا وأعادهم عن طريق القضاء 36 مليونا والتزم بالتنفيذ؟! ".

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وختم قائلا: "ملحوظة: إم بي سي لم تطالبني قط بالسداد من قبل، أنا تفاجئت بالحكم والحمد لله رقبتنا سدادة".

وكانت محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكمها في ديسمبر 2024 بإلزام محمد رمضان بسداد المبلغ على سبيل التعويض لإخلاله بشروط التعاقد لصالح إحدى شركات الإنتاج الفني التابعة لمجموعة mbc.