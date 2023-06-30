النحت على البطيخ.. أردني يقدم فنًا فريدًا من نوعه

يقدم الشاب الأردني أنس الهندي فنًا فريدًا من نوعه في الأردن، بنقش منسق وجميل على ثمار البطيخ.

وتتراوح رسوماته بين صور للمطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم، إلى الخط العربي، وشخصيات الرسوم المتحركة.

ويأمل الشاب الأردني، (33 عامًا)، بفتح معهد لتعليم ما أسماه "فنًا غريبًا"، والذي بدأ تعلمه عندما كان في التاسعة عشرة من عمره.