النحت على البطيخ.. أردني يقدم فنًا فريدًا من نوعه
يقدم الشاب الأردني أنس الهندي فنًا فريدًا من نوعه في الأردن، بنقش منسق وجميل على ثمار البطيخ.
وتتراوح رسوماته بين صور للمطربة المصرية الشهيرة أم كلثوم، إلى الخط العربي، وشخصيات الرسوم المتحركة.
ويأمل الشاب الأردني، (33 عامًا)، بفتح معهد لتعليم ما أسماه "فنًا غريبًا"، والذي بدأ تعلمه عندما كان في التاسعة عشرة من عمره.
وأوضح "أنس" أنه لا يواجه صعوبات بالفن الذي يقدمه سوى بانتقاء الثمار المناسبة، مشيرًا إلى أن الصعوبة تكمن بأن تكون الثمرة سليمة، وتصلح للنحت دون وجود تشوهات عليها.
وفيما يتعلق بالوقت الذي يستغرقه بالعمل قال أنس، إن نحت البطيخة الواحدة يستغرق حوالي ساعتين، وإنه يستطيع القيام بـ "جميع أنواع الرسوم" عليها، من رسوم كرتونية، وكوميدية، وفنية، ومشاهير، ومطربين، وأناس عاديين، مثل تخريج جامعة، وأعياد ميلاد أطفال صغار.
وقال الشاب الأردني إن هذا النوع من الفن موجود في تايلاند، وبين أحد زوار "أنس" أن فنه فريد من نوعه.