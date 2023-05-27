هل تسبب العواصف المغناطيسية احتشاء القلب والجلطة الدماغية؟

المجال المغناطيسي يؤثر في عمل العديد من أجهزة وأعضاء الجسم، خاصة القلب والأوعية الدموية وفق ما أعلنت عالمة الأحياء الروسية ماريا فيدونوفا، مديرة معهد البيولوجيا والطب الحيوي.

وفي حديثها لصحيفة "إزفيستيا" أشارت العالمة الوس إلى أنه لهذا السبب تزداد في أيام ارتفاع النشاط الشمسي والإشعاع الإصابات باحتشاء عضلة القلب والجلطات الدماغية.