هل تسبب العواصف المغناطيسية احتشاء القلب والجلطة الدماغية؟
المجال المغناطيسي يؤثر في عمل العديد من أجهزة وأعضاء الجسم، خاصة القلب والأوعية الدموية وفق ما أعلنت عالمة الأحياء الروسية ماريا فيدونوفا، مديرة معهد البيولوجيا والطب الحيوي.
وفي حديثها لصحيفة "إزفيستيا" أشارت العالمة الوس إلى أنه لهذا السبب تزداد في أيام ارتفاع النشاط الشمسي والإشعاع الإصابات باحتشاء عضلة القلب والجلطات الدماغية.
وكشفت ماريا: "إحصائيا، تلاحظ في أيام ارتفاع النشاط الشمسي والإشعاع على الأرض ازدياد حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم، وبالتالي الإصابات باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، ولكن إلى الآن لا يمكن تحديد أسباب تأثيرها في البشر".
وتلفت الخبيرة، إلى أن الأشخاص الذين لا تعمل أنظمتهم التكيفية بشكل صحيح (الأطفال الحديثي الولادة وكبار السن) هم الأكثر عرضة لهذا التأثير.