جريمة قتل مروعة داخل حافلة نقل وسط العاصمة السورية
شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، جريمة قتل مروعة في وضح النهار داخل إحدى حافلات النقل الداخلي؛ إثر خلافات سابقة بين الجاني والمجني عليه.
ووقعت الجريمة في ساحة الأمويين وسط العاصمة داخل إحدى الحافلات المخصصة للنقل الجماعي، حيث أقدم الجاني على طعن المجني عليه بأداة حادة عدة طعنات أدت إلى وفاته عقب وقت وجيز من الحادثة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إن "الحادثة وقعت ظهر اليوم، حيث تم إبلاغ قسم شرطة المزة الشرقي بتعرض شخص لعدة طعنات من قبل شخص مجهول في محلة ساحة الأمويين ضمن باص نقل داخلي".
وأوضحت الوزارة، في بيانها عبر صفحتها على "الفيس بوك"، أن "رجال الشرطة توجهوا إلى موقع الحادثة وتم على الفور إسعاف المجني عليه، ويُدعى محمود، إلى مستشفى المواساة، إلا أنه فارق الحياة فيه".
وأضافت أنه "تم إلقاء القبض على الجاني وهو في الأربعينيات من العمر ويُدعى عبدالله، وأقر بارتكابه للجريمة وطعنه المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما".
مشيرة إلى أن التحقيقات ستستمر مع الجاني وسيتم تحويله إلى القضاء لمحاكمته وفقاً للقانون.
وتداولت حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحافلة التي وقعت فيها جريمة القتل.
وتشهد سوريا منذ سنوات ومع اندلاع الحرب قبل 12 عاماً، تزايداً في جرائم القتل والخطف والاغتصاب، حيث تتصدر هذه الجرائم بين الحين والآخر الصحف المحلية والحسابات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويرجع مواطنون وباحثون في علم القانون والاجتماع أسباب انتشار الجريمة داخل المجتمع السوري إلى "انهيار الاقتصاد، وغياب القانون، والفلتان الأمني، وانتشار السلاح والمخدرات بشكل كبير، في ظل الحرب التي تعيشها البلاد منذ عام 2011".