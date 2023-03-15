جريمة قتل مروعة داخل حافلة نقل وسط العاصمة السورية

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، جريمة قتل مروعة في وضح النهار داخل إحدى حافلات النقل الداخلي؛ إثر خلافات سابقة بين الجاني والمجني عليه.

ووقعت الجريمة في ساحة الأمويين وسط العاصمة داخل إحدى الحافلات المخصصة للنقل الجماعي، حيث أقدم الجاني على طعن المجني عليه بأداة حادة عدة طعنات أدت إلى وفاته عقب وقت وجيز من الحادثة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي إن "الحادثة وقعت ظهر اليوم، حيث تم إبلاغ قسم شرطة المزة الشرقي بتعرض شخص لعدة طعنات من قبل شخص مجهول في محلة ساحة الأمويين ضمن باص نقل داخلي".