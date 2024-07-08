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وفاة 4 من أقارب نائب عراقي في حادث سير

وفاة 4 من أقارب نائب عراقي في حادث سير
خلال معاينة حالة ضحايا الحادثالمصدر: شفق نيوز
حسن الرسام
حسن الرسام
08 يوليو 2024، 12:54 ص

أعلن في العراق، اليوم الاثنين، وفاة 4 أشخاص من أقارب المسؤول السابق والنائب عن التيار الصدري حسن الكعبي.

وذكرت مصادر عراقية أن الوفيات نجمت عن حادث سير مروع نتج عن تصادم بين سيارة الضحايا وسيارة أخرى، في مدينة الكوت.

وقالت مصادر طبية لـ "إرم نيوز"، إنه "في ساعات الصباح الأولى سجلت صحة محافظة واسط وفاة 4 أشخاص تعرضوا لحادث سير في مدينة الكوت".

وأضافت المصادر أن "الضحايا وصلوا إلى المستشفى وكان بعضهم قد لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وقوع الحادث، وبعضهم فارق الحياة عند وصوله للمستشفى".

وقال شهود عيان إن الضحايا من أقارب نائب رئيس مجلس النواب الأسبق حسن الكعبي، وتتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين.

 

العراقحوادث السيرالكوت

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