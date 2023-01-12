طفلة تعثر على أسنان "ميغالودون" وحش المحيطات المنقرض

وقالت والدة الطفلة إن ابنتها عثرت على أكثر من 400 سن، لكن السن الذي بلغ حجمه 5 بوصات، والذي تم سحبه من الماء، الشهر الماضي، كان هو الأكبر.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الأم قولها: "بحث زوجي عنها طوال حياته، لقد عشنا دائمًا بالقرب من الخليج، لذا فقد فعلها جميع أطفالنا منذ أن كانوا صغارًا".

وكانت الفتاة الصغيرة تبحث عن أسماك القرش منذ أن تمكنت من المشي على الشاطئ، لكنها دائمًا ما تراقب "ميغالودون"، وهذا سادس سن لوحش المحيطات عثرت عليه مولي، لكنه الأكبر.