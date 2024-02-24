يوتيوبر يمني يثير الجدل بتناوله البترول وزيوت السيارات (فيديو)
أثار يوتيوبر يمني يدّعي أنه "عالم كوني"، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد ظهوره بمقاطع فيديو يعرض فيها طرقا للتخلص من داء السكري، وأخرى يتناول أطعمة ممزوجة بزيوت السيارات والبنزين.
وينسب اليمني فيصل السدعي، إلى نفسه اكتشاف طريقة للتعافي من داء السكري، عبر التخلص من بعض الدم بشكل دوري، ثم تناول فضلات الماعز أو الأبقار.
وبدأت قناة السدعي قبل نحو 3 سنوات، في بثّ فيديوهات حول التربية بأنواعها المختلفة، قبل أن يتوسع في مناقشة قضايا أكثر، مقدمًا نفسه كباحث اجتماعي، وهي الصفة التي ظهر بها على إحدى القنوات التابعة لميليشيا الحوثي، في العام 2019.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، قام اليمني السدعي بتغيير اسم قناته إلى "عالم كوني حرّ متمكن متميز"، ليبدأ رحلته مع فيديوهات مثيرة للجدل، يظهر في بعضها وهو يتناول مواد سامّة ومضرّة بالصحة العامة، مدّعيًا أن لها قيمة غذائية وفوائد صحية.
وطالب ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بوضع حدّ لليوتيوبر السدعي، وإيقاف ما يبثّه من فيديوهات، حفاظًا على صحة الأطفال.
ونشر الطبيب اليمني محمد الريدي، على فيسبوك منشورًا انتقد فيه بشدة اليوتيوبر قائلا: "السدعي ضيع الكهنة والمشعوذين وأصحاب الكي والخواتم ودكاكين ضرب الإبر والمجارحة اللي بتصرف الأدوية التخصصية وأصحاب خلطات الأعشاب تكاثروا بقوة هذه الفترة". متسائلًا عن دور الرقابة الصحية في ضبط مثل هؤلاء.
من جهته، قال اليوتيوبر فيصل السدعي، المقيم في صنعاء، من خلال منشور على صفحته بموقع فيسبوك، مساء اليوم السبت، إنه تلقى تهديدًا عبر اتصال هاتفي، مؤكدا بأن "مهمة الأمن القومي حمايته كعالم كوني حرّ متمكن متميز".