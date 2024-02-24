يوتيوبر يمني يثير الجدل بتناوله البترول وزيوت السيارات (فيديو)

أثار يوتيوبر يمني يدّعي أنه "عالم كوني"، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد ظهوره بمقاطع فيديو يعرض فيها طرقا للتخلص من داء السكري، وأخرى يتناول أطعمة ممزوجة بزيوت السيارات والبنزين.

وينسب اليمني فيصل السدعي، إلى نفسه اكتشاف طريقة للتعافي من داء السكري، عبر التخلص من بعض الدم بشكل دوري، ثم تناول فضلات الماعز أو الأبقار.

وبدأت قناة السدعي قبل نحو 3 سنوات، في بثّ فيديوهات حول التربية بأنواعها المختلفة، قبل أن يتوسع في مناقشة قضايا أكثر، مقدمًا نفسه كباحث اجتماعي، وهي الصفة التي ظهر بها على إحدى القنوات التابعة لميليشيا الحوثي، في العام 2019.