حسين فهمي يقاضي شركة عقارية لاستغلالها صورته

وأضاف: "ونظرا لأن شركة السيف جروب العقارية SEIF قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتقوم باستخدام صور قديمة مقدمة منه وقت توقيع العقد في الدعاية الجديدة المشروعاتها بدون سند وبدون موافقة منه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الرقمية 2182 لسنة 2023 مدني كلي الدخيلة، بفسخ العقد والتعويض عن الأضرار التي لحقت بي وإلزام الشركة بعدم استخدام اسمه، الصور الفوتوغرافية الخاصة به للدعاية الجديدة لمشروعاتها، لعدم التزاماها ببنود العقد لذا وجب التنويه والتنبيه للعلم".

وكانت صور تم تداولها مؤخرا تجمع بين حسين فهمي وعارضة الأزياء مريم علاء من الحملة الإعلانية المذكورة سالفا، ما جعل النشطاء يظنون أنه تزوج بها، الأمر الدي نفاه "فهمي".

وقال حسين فهمي في تصريحات سابقة لـ"إرم نيوز"، أن ما تداولته وسائل الإعلام حول زواجه من عارضة الأزياء غير صحيح، لافتا أنّ الصور التي ظهر فيها برفقتها كانت من كواليس تصوير إحدى الحملات الإعلانية.