رجل مسن ينتحر بقنبلة وسط الشارع في سوريا

قام رجل مسنّ، بنزع مسمار الأمان من قنبلة كان يحملها في الشارع، ثم احتضنها حتى انفجرت، فأودت بحياته على الفور.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن الرجل كان يمشي بشكل طبيعي في أحد شوارع مدينة سلمية التابعة لمحافظة حماه، قبل أن ينتبه إليه الناس وهو ينطق بالشهادتين، ثم يخرج القنبلة وينزع مسمار الأمان منها، وينتظر حتى تنفجر بين يديه.

ونتيجة الإصابات الكبيرة التي لحقت بالرجل المسن، لم يتم التعرف إليه، فيما بوشرت تحقيقات رسمية، لكشف ملابسات الحادثة، التي لم تؤد إلى إصابات للعابرين في الشارع، بسبب هروبهم السريع من المكان.

وقال الطبيب الشرعي في مدينة سلمية، الدكتور رامي رزوق، لتلفزيون "الخبر": "يقدر عمر الرجل بـ86 عاماً، وقد لقي مصرعه على الفور بانفجار القنبلة في طريق "الفردوس" بالحي الغربي لمدينة سلمية".

وقال رزوق: "لم يتضح بعد، إن كان تفجير القنبلة عملية انتحار، أم عن طريق الخطأ، لكن التحقيقات لا تزال جارية لكشف التفاصيل".