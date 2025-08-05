هزت حي المهندسين الراقي.. جريمة بشعة في سوبرماركت شهير بمصر

هزّت، الثلاثاء، جريمة مروعة وقعت في حي "المهندسين" الراقي بمحافظة الجيزة، الأوساط المصرية، بعدما راح ضحيتها طفل صغير يعمل في سوبرماركت شهير.

وأقدم شاب، يبيلغ من العمر 30 عاماً، على ذبح طفل داخل سوبر ماركت بسكين، غدراً، دون اتضاح الدافع أو الأسباب وراء هذه الجريمة المروعة.

وبحسب شهود عيان، كان الطفل يتناول الغداء مع 3 من أصدقائه حين دخل الجاني وطلب منه عصائر، وما إن استدار الطفل لتلبية الطلب، حتى باغته المتهم بطعنات قاتلة أسقطته أرضاً مضرجاً بدمائه.

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وحاول البعض التحرك بسرعة ونجح عدد من المواطنين في السيطرة على الجاني ومنعه من الهروب، إلى أن حضرت الشرطة وألقت القبض عليه، واقتادته إلى قسم شرطة الدقي للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وأكد مصدر بمديرية أمن الجيزة، أن السلطات فرضت طوقا أمنياً حول موقع الجريمة، موضحاً أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وفقاً لتحريات أولية، ولا توجد أي معرفة سابقة تربطه بالضحية.

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ووفق تحقيقات إدارة البحث الجنائي، التي تولتها مباحث العجوزة والدقي، فإن الطفل كان يعمل في السوبر ماركت، وقد تفاجأ بالهجوم دون أي مبرر.

وتبيّن أن الجاني ليس لديه سجل جنائي سابق، ويخضع حالياً لجلسات تقييم نفسي للتأكد من حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

وأثارت الجريمة موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتشديد إجراءات الرقابة على الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية ممن يشكّلون خطراً على المجتمع.