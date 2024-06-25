الدفع بالبطاقات غيّر سلوك البشر في الإنفاق

ويقول باحث التسويق "لاتشلان شومبورجك" من جامعة أديلايد: "لتجنب الإنفاق أكثر مما هو مخطط له، نوصي المستهلكين بحمل النقود بدلاً من البطاقات كلما أمكن ذلك، لأنها تعمل كوسيلة لضبط النفس".

ويضيف "عند استخدام النقود، يقوم الأشخاص فعليًا بإحصاء الأوراق النقدية والعملات المعدنية وتسليمها، ما يجعل عملية الإنفاق أكثر بروزًا، وإذا لم يتم تسليم أي شيء فعليًا، فمن السهل أن تفقد مقدار المبلغ الذي تم إنفاقه".

ويؤكد الباحثون أن الفارق في الإنفاق "كان صغيراً في الدراسة التي أجروها، لكنه مهم" . وكان الفارق أكبر في عمليات الإنفاق "الاستهلاكي الملحوظ"، أي شراء الأشياء التي تشير إلى المكانة الاجتماعية؛ مثل الملابس الفاخرة والمجوهرات على سبيل المثال.

علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن المدفوعات التي تتم عند التبرع أو دفع الإكراميات كانت هي نفسها تقريبًا عندما تمت نقدًا أو من خلال طرق الدفع غير النقدية.

وفي النهاية يؤكد شومبورجك: "يبدو أن التحول نحو مجتمع غير نقدي أمر لا مفر منهن ولكن هذا البحث مهم لأنه يسلط الضوء على جانب مهمل من هذا التحول، وهو كيفية تأثير طرق الدفع على سلوك الإنفاق لدى البشر".