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عمرها 4 أشهر.. عائلة عراقية تعرض طفلتها الرضيعة للبيع (صورة)

عمرها 4 أشهر.. عائلة عراقية تعرض طفلتها الرضيعة للبيع (صورة)
تعبيرية
قحطان العبوش
قحطان العبوش
23 مايو 2025، 10:16 ص

أحبطت السلطات الأمنية في العراق، عملية بيع عائلة لطفلتها الرضيعة مقابل المال لسبب غير معروف.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة ديالى، إن الطفلة عمرها 4 أشهر، وتم القبض على والديها بالجرم المشهود.

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وأضافت الوكالة في بيان، أن مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى، رصدت معلومات تفيد بوجود متهمين ينويان بيع ابنتهما، ليتم القبض عليهما وإحباط العملية قبل تنفيذها.

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وأوضحت أن الأب والأم اعترفا خلال التحقيقات بشكل صريح، بنيتهما بيع الطفلة الرضيعة مقابل مبلغ مالي.

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وسُلم المتهمان مع الطفلة إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ولم يتم الكشف عن الجهة التي كانت ستشتري الطفلة ولا دوافع طرفي عملية البيع والشراء الصادمة.

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