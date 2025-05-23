عمرها 4 أشهر.. عائلة عراقية تعرض طفلتها الرضيعة للبيع (صورة)

أحبطت السلطات الأمنية في العراق، عملية بيع عائلة لطفلتها الرضيعة مقابل المال لسبب غير معروف.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة ديالى، إن الطفلة عمرها 4 أشهر، وتم القبض على والديها بالجرم المشهود.

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وأضافت الوكالة في بيان، أن مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى، رصدت معلومات تفيد بوجود متهمين ينويان بيع ابنتهما، ليتم القبض عليهما وإحباط العملية قبل تنفيذها.

وأوضحت أن الأب والأم اعترفا خلال التحقيقات بشكل صريح، بنيتهما بيع الطفلة الرضيعة مقابل مبلغ مالي.

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وسُلم المتهمان مع الطفلة إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ولم يتم الكشف عن الجهة التي كانت ستشتري الطفلة ولا دوافع طرفي عملية البيع والشراء الصادمة.