أعلنت مصادر إيرانية، الأربعاء، وفاة عامل وإصابة 180 آخرين، بالتسمم، في مجمع "كاويان" للبتروكيماويات بمدينة "عسلوية" جنوبي إيران.

وذكرت وكالة "إيلنا" الإيرانية أن العمال أصيبوا بالتسمم بعد تناولهم وجبات غذائية ملوثة، وما يزال 10 منهم يتلقون العلاج في المستشفى.

ونقلت الوكالة عن أحد العمال المصابين قوله إنه تناولوا البيض في إفطار ذلك اليوم، ثم بدأت تظهر عليهم أعراض مثل الحمى والقشعريرة والقيء.

وأضاف أن نحو 180 عاملاً نقلوا بعد ذلك إلى المراكز الطبية في "جام" و"كنكان"، وبعض المراكز الطبية في محافظة "فارس" المجاورة.

وأوضح أن العامل الذي فارق الحياة ويدعى رامين جولستاني دخل المستشفى في حالة حرجة، ويوم الجمعة أصيب بفشل كلوي قبل إعلان وفاته.