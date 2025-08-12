كانييه ويست ينكر دعم خطط استقلال بيانكا سينسوري المالي

تداولت تقارير إعلامية حديثة حول رغبة بيانكا سينسوري، زوجة مغني الراب كانييه ويست، في تأسيس مشروع خاص بها بهدف تحقيق الاستقلال المالي بعيدا عن زوجها. إلا أن كاني ويست ينفي وجود أي دعم فعلي لهذا التوجه.

وتزوج الزوجان في عام 2022، وتعمل بيانكا، التي تبلغ من العمر 30 عاما، كمصممة معمارية في شركة ييزي التابعة لكانييه. وتشير مصادر مقربة إلى أن بيانكا تخطط لإطلاق علامة تجارية لأسلوب الحياة، لكنها تواجه تأجيلات متكررة من كاني في دعم هذه الخطوة.

قال مصدر مطلع لموقع "هيت وورلد": "رغم حبها لكانييه، إلا أنها تتهيأ بهدوء لفصل جديد في حياتها، وتسعى لاستقلال مالي يضمن لها الاستقرار مهما تغيرت الأمور". وأضاف المصدر أن كاني يماطل في الاستثمار بمشاريع زوجته، رغم وعوده المتكررة بمساعدتها.

تجدر الإشارة إلى أن كيم كارداشيان، زوجة كانييه ويست السابقة، نجحت في بناء إمبراطورية أزياء ضخمة، بما في ذلك علامتها الشهيرة "سكيمز"، وتطمح بيانكا إلى تحقيق نجاح مماثل في مجالها.

في سياق منفصل، عانى كانييه ويست مؤخرا من تراجع في إيراداته نتيجة سلوكياته المثيرة للجدل على منصة "إكس"، والتي أثرت سلبا على علاقاته مع علامات تجارية كبرى مثل أديداس وجاب وبالنسياغا.

يُذكر أن ظهور بيانكا في مناسبات عامة بملابس جريئة، خاصة أثناء حفل جوائز غرامي الأخير، أثار انتقادات واسعة، وسط تكهنات بأن ذلك يتم بتوجيه من كانييه.

ووفقا للمصدر نفسه: "هذه التصرفات قد تعكس محاولات كاني للسيطرة المالية، لكنها في الوقت ذاته تزيد من ثروتها الشخصية".