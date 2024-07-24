يبدو أن الممثل الأمريكي برادلي كوبر وعارضة الأزياء من أصول فلسطينية جيجي حديد يستمتعان بعلاقة خاصة، منذ أول لقاء بينهما في أواخر العام الماضي، حيث كشفت مصادر أخيرا أنهما يتطلعان لتعزيز مستقبلهما معًا.

وعلى الرغم من مرور 9 أشهر فقط على علاقتهما، فإن الممثل البالغ من العمر 49 عامًا مستعد لنقل علاقته الرومانسية بجيجي إلى المستوى التالي، فقد ادعى المطلعون أنه "مصمم" على الزواج بها رغم أنها تصغره بـ 20 عامًا.

وبحسب ما ورد، فإن الثنائي، اللذين لدى كل منها ابنة واحدة من شريك سابق، ناقشا أيضًا موضوع إنجاب أطفال معًا.

وقال المصدر لموقع "ديلي ميل": سيتقدم برادلي للزواج بجيجي.. لقد ناقشا الأمر مع الأسرة".

وأضاف: "لقد كانا ملتزمين مع بعضهما طوال الأشهر السابقة، والزواج سيتم، إنها مسألة وقت لا أكثر."

يذكر أن برادلي كوبر دخل في علاقة طويلة مع العارضة إيرينا شايك، وأنجبا ابنته الوحيدة، أما جيجي فأنجبت من شريكها السابق المغني الشهير زين مالك طفلة وحيدة قبل الانفصال.