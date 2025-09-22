نائب الرئيس الإيراني: إيران وروسيا ستوقعان وثائق لبناء وحدات طاقة نووية جديدة

logo
منوعات

آخر نجوم "ساحر أوز".. رحيل إيلين ميرك بايندر عن 94 عامًا

آخر نجوم "ساحر أوز".. رحيل إيلين ميرك بايندر عن 94 عامًا
فيلم الساحر أوز
إرم نيوز
إرم نيوز

توفيت إيلين ميرك بايندر، إحدى آخر المشاركات الباقيات من طاقم فيلم "ساحر أوز" الكلاسيكي، عن عمر يناهز 94 عاماً، وفق ما أكدت ابنتها أنيت فيليبس لموقع TMZ، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وشاركت بايندر في الفيلم عام 1938 عندما كانت في الثامنة من عمرها، واختيرت ضمن مجموعة مكونة من ثمانية أطفال أدوا أدوار "المونشكينز" في مشاهد الرقص والغناء.

 وقالت في تصريحات سابقة إنها شعرت بالخوف خلال تجربة الأداء، لكن تم اختيارها دون الحاجة إلى أداء اختبار صعب كبقية المشاركين.

أخبار ذات علاقة

الفنان المصري هشام سليم

في ذكرى رحيله.. هشام سليم من "إمبراطورية ميم" إلى صراع السرطان

وظهرت بايندر في عدد من المشاهد الأيقونية، أبرزها في تسلسل أغنية "Come Out, Come Out" وفي مشهد المغادرة الشهير "Off to See the Wizard"، حيث ارتدت فستاناً أخضر وقبعة مطابقة.

الفيلم، من بطولة جودي جارلاند وفرانك مورجان، ويُعد من أشهر كلاسيكيات السينما الأمريكية.

وتركت بايندر وراءها إرثاً فنياً وعائلة مكونة من ابنها جورج، وابنتها أنيت، وستة أحفاد.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC