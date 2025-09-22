آخر نجوم "ساحر أوز".. رحيل إيلين ميرك بايندر عن 94 عامًا

توفيت إيلين ميرك بايندر، إحدى آخر المشاركات الباقيات من طاقم فيلم "ساحر أوز" الكلاسيكي، عن عمر يناهز 94 عاماً، وفق ما أكدت ابنتها أنيت فيليبس لموقع TMZ، دون الكشف عن سبب الوفاة.

وشاركت بايندر في الفيلم عام 1938 عندما كانت في الثامنة من عمرها، واختيرت ضمن مجموعة مكونة من ثمانية أطفال أدوا أدوار "المونشكينز" في مشاهد الرقص والغناء.

وقالت في تصريحات سابقة إنها شعرت بالخوف خلال تجربة الأداء، لكن تم اختيارها دون الحاجة إلى أداء اختبار صعب كبقية المشاركين.

وظهرت بايندر في عدد من المشاهد الأيقونية، أبرزها في تسلسل أغنية "Come Out, Come Out" وفي مشهد المغادرة الشهير "Off to See the Wizard"، حيث ارتدت فستاناً أخضر وقبعة مطابقة.

الفيلم، من بطولة جودي جارلاند وفرانك مورجان، ويُعد من أشهر كلاسيكيات السينما الأمريكية.

وتركت بايندر وراءها إرثاً فنياً وعائلة مكونة من ابنها جورج، وابنتها أنيت، وستة أحفاد.