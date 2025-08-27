ترامب يفاجئ الجميع.. كيف علق على خطوبة تايلور سويفت؟

تبلّغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بخبر خطوبة نجمة البوب تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، نجم فريق كانساس سيتي تشيفز.

ورغم انتقاده السابق لسويفت بسبب دعمها لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس خلال انتخابات 2024، فقد عبّر ترامب هذه المرة عن أمنياته الطيبة للثنائي، واصفًا كيلسي وسويفت بأنهما "شخصيتان رائعتان".

وقال ترامب: "أتمنى لهما كل التوفيق. أعتقد أنه لاعب رائع، وشخص رائع. وأعتقد أنها أيضًا شخصية رائعة".

وكانت العلاقة بين سويفت وكيلسي قد بدأت عام 2023، بعد أن أظهر الأخير اهتمامًا عاطفيًا بها خلال حلقة من بودكاست "New Heights"، لتبدأ بعدها قصة حب لاقت متابعة إعلامية واسعة، خصوصًا مع حضور سويفت المنتظم لمباريات فريقه.

وفي منشور مشترك على تطبيق "إنستغرام"، كتب الثنائي "معلمتكم للغة الإنجليزية ومعلمكم للتربية البدنية سيتزوجان"، مع صور تُظهر كيلسي وهو يتقدم لخطبة سويفت.

يُذكر أن ترامب كان قد هاجم تايلور سويفت قبل أسابيع على منصته "Truth Social"، في سياق جدل أثارته الممثلة سيدني سويني حول مشاركتها في حملة "أمريكان إيجل"، حيث دافع عنها ووصفها بـ"الجمهورية المُسجلة"، بينما واصل انتقاده لسويفت.