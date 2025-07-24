أطباء تجميل عراقيون يتورطون في نشر "محتوى هابط"

تورط أطباء تجميل عراقيون، في نشر "محتوى هابط" في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد خلال الترويج لأنفسهم ومراكز طبية يعملون فيها.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية اتخذت إجراءات قانونية بحق مجموعة من أطباء التجميل في عدد من المحافظات بتهمة المحتوى الهابط.

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وذكر موقع "شفق نيوز" الإخباري المحلي، أن المحتوى الترويجي والإعلاني الذي نشره الأطباء المخالفون، مصنف على أنه "مسيء للذوق والآداب العامة والمجتمع العراقي".

ولم يتم الكشف عن هوية الأطباء ولا عددهم، لكن تقارير محلية قالت إن المحتوى المخالف الذي تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عرض أجزاء حساسة من أجساد النساء خضعن لعمليات تجميل.

وشنت لجنة المحتوى الهابط التي تتبع وزارة الداخلية العراقية، منذ تشكيلها حملة مستمرة ضد مخالفات مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الجنسين، واستهدفت مكافحة المحتوى المخالف للقوانين والتقاليد الاجتماعية.

وعاقبت المحاكم العراقية، كثيراً من الأشخاص الذين أدينوا بتقديم محتوى هابط في العراق خلال العامين الماضين، بالسجن مدة 4 أشهر.

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وتتيح وزارة الداخلية لمواطنيها، الإبلاغ بشكل إلكتروني عن أي محتوى مخالف، مع تزايد انتقادات السكان لما يقدمه كثير من المشاهير.

وتنتشر مراكز التجميل في العراق بشكل لافت، وسط إقبال عليها من النساء والرجال، ووسط دعوات لضبط عملها مع تسجيل مخالفات متنوعة في عدد منها، مثل عمل غير مختصين فيها، واستخدام معدات وأدوية وإجراءات غير مرخصة.