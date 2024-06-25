ليبيا.. اعترافات مثيرة لفتاة خطفت حبيبها بهدف ابتزازه

تمكنت السلطات الليبية من القبض على فتاة متورطة في اختطاف حبيبها بهدف ابتزازه والاستيلاء على أمواله بمساعدة شركاء لها في الجريمة.

وبحسب بيان صادر عن مديرية أمن طرابلس ومنشور على صفحتها بموقع " فيسبوك"، فإن الفتاة كشفت أثناء التحقيق معها عن ملابسات الواقعة غيرالمعتادة.

وقالت الفتاة إنها تعرفت على المجني عليه قبل ستة أشهر من الواقعة وجمعتها به علاقة عاطفية وعند طلبه اللقاء بها كونه من خارج العاصمة، قامت بالاستعانة بشخص آخر لإعداد كمين للإيقاع بالمجني عليه وابتزازه.

وتم الترتيب على أن تلتقيه وتنقله معها لاستراحة بمنطقة "الكريمية" عبر سيارة تم استئجارها من قبل شريكها من معرض سيارات بمنطقة "السياحية".

وبعد أن وصلا للاستراحة بنصف ساعة دخل عليهما شريكها رفقة شخصين آخرين مموهين بثياب عسكرية وأسلحة نارية، مدعين أنهم يتبعون جهة أمنية متسائلين عن سبب وجود الفتاة رفقة المجني عليه. وتوعدوا الاثنين أنهما سيتخذان بشأنهما إجراءات قانونية صارمة وقاموا بالاعتداء بالضرب على المجني عليه وسرقة هواتفه ومبلغ مالي كان في حوزته قيمته 5 آلاف دينار، وتصويره مجردا من ثيابه، كما قاموا بضرب الفتاة لكي لا يشك فيها المجني عليه.

وفي اليوم التالي، طلب التشكيل العصابي فدية من المجني عليه وأنّ عليه التواصل مع أهله لأجل الافتداء بالمال مقابل حريته.

وقام شقيق المجني عليه بإرسال مبلغ 150 ألف دينار عن طريق مكتب حوالة، وعند حضور التشكيل العصابي لاستلام المبلغ توجسوا خيفة مما دفعهم للفرار من داخل المكتب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهمة وإحالتها للنيابة العامة ولا يزال البحث مستمرا لضبط البقية.