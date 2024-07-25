نفى المرور السعودي، اليوم الخميس، وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة، في حادث مروري بعد موجة تعاطف واسعة مع قصة طالب جامعي يدعى مشاري السبيعي، قيل إنه توفي متأثراً بمصرع عائلته.

وأكد المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، "أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري غير صحيح"، داعيا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وشهدت منصة "إكس" تعاطفا كبيرا مع السبيعي وعائلته على مدى يومين، بعدما أكدت منصات إخبارية سعودية معروفة، ومنصة طلابية مرتبطة بجامعة الملك سعود، وصحفي سعودي، عدد الوفيات.

وشكل إعلان المرور السعودي، صدمة لكثيرين، وتسبب بالانتقادات لصاحب الحساب الذي زعم أن عائلته تعرضت لحادث في البداية، قبل أن يتضح زيفها.

وزادت الشكوك بأن صاحب الحساب لم يفارق الحياة من الأساس، وشكك آخرون بحقيقة أن اسمه مشاري السبيعي، رغم أن المرور السعودي لم ينف وفاته في بيانه.

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وحذفت وسائل إعلام ومنصات وصحفيين في السعودية، ما نشروه عن القصة بعد اتضاح أنها مزيفة، وبينهم منصة "مُرشد" التي تعرف نفسها على "إكس" بأنها "تابعة لبرنامج الشراكة الطلابية بعمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك سعود".

ودعا الصحفي السعودي، سعيد الناجي، إلى "محاسبة هذا الشخص الذي نشر أخبارا زائفة ومؤلمة، دون أية مراعاة للقيم الأخلاقية والمشاعر الإنسانية".

وقالت مغردة أخرى :"نبي تعويض لدموعنا إلي بكت عليهم يومين".