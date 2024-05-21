العراق.. منتحل صفة طبيب يصور ضحاياه بكاميرا سرية

أحمد عبد

ضبطت الجهات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، كاميرا سرية على شكل مصباح، كان يستخدمها أحد الأشخاص، الذي عمد إلى انتحال صفة طبيب تجميل في عيادته لتصوير ضحاياه من النساء وابتزازهن بمبالغ مالية.

وألقى رجال الأمن القبض على منتحل صفة طبيب تجميل، والذي تبيَّن أنه يقوم بعمليات تجميل داخل عيادته.

ووفق وسائل إعلام محلية، أكد مصدر أمني في المديرية أنّ "العملية تمت بعد شكوى تلقتها الأجهزة الأمنية تفيد بابتزاز طبيب تجميل لإحدى النساء بصور وفيديوهات كان تم تصويرها خلال مراجعتها لعيادته، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمت مداهمة العيادة، ليتبيَّن أنه ليس طبيبًا في الأصل وقد انتحل هذه الصفة للتكسب من عيادة التجميل".

وأضاف، المصدر، بعد "التفتيش والتدقيق في العيادة، تم العثور على كاميرا سرية كان وضعها داخل مصباح، لتصوير النساء ممن يجرين عمليات تجميل للمناطق الداخلية للجسم، ثم يقوم بعملية ابتزازهن".